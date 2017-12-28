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Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:23 | Son Güncelleme 23 dakika önce

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, bu yıl bir ilke imza atarak verdiği dersleri kendi internet sitesinden yayınlamaya başladı.

Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Miras Hukuku derslerini altyazılı olarak da öğrencilerin erişimine sunan Helvacı, “Dersleri kamera kaydına aldırıp internet sitemize yüklüyoruz. Bunun için bir ekip oluşturduk. Alt yazılı olarak da izlenebilen dersler, özellikle Erasmus programıyla gelen yabancı öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu sistem engelli öğrencilerimizin de dersleri takibini kolaylaştırdı” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, verdiği dersleri internet sitesine yükleyerek yankı uyandıran bir yeniliğe imza attı. Bu yılki öğretim yılında verdiği Miras Hukuku derslerinin tümünü kayıt altına alan Prof. Helvacı, dersleri alt yazılı ve alt yazısız seçenekleriyle www.ilhanhelvacidersleri.com sitesine yüklüyor. Bu sistem sayesinde öğrencilerin not peşinde koşmaktan da kurtulduğunu söyleyen Prof. Helvacı, “Öğrencilerimiz kimi zaman dersleri kaçırabiliyor. Engelli öğrencilerimiz ise türlü zahmetlere katlanarak derslere gelmeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler kaçırdıkları dersleri internet üzerinden takip edebiliyor; dersleri tekrar tekrar izleyebiliyor. Ayrıca öğrencilerimiz ders notlarına da pdf formatında ulaşabiliyor” diye konuştu.

ÜCRETSİZ ERİŞİLEBİLİYOR

Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk öğrencilerin yanı sıra derslerimizi Erasmus öğrencileri ve diğer yabancı öğrenciler de takip ediyor. Ancak Türkçe ’ye yeteri kadar hâkim olamadıkları için dersi anlamakta zorluk çekebiliyorlar. Dersler internete yüklendiğinde ise yabancı öğrencilerimiz takıldıkları yerleri tekrar tekrar dinleyebiliyor. Ayrıca, bu görüntülü derslerden yalnızca İstanbul Üniversitesi öğrencileri değil, Türkiye’nin dört bir yanında hukuk eğitimi alan öğrenciler de faydalanabiliyor. Ayrıca eski bilgilerini tazelemek isteyen veya bu alana yeni yeni ilgi duyan hukukçular, hatta hukukçu olmasalar da miras hukukuna ilgi duyan herkes ücretsiz olarak erişilebilen internet sitemizden yararlanmak imkânına sahipler.’’

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Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi İlhan Helvacı

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