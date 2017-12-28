Hukuk derslerini web sitesinde yayınlıyor

Miras Hukuku derslerini altyazılı olarak da öğrencilerin erişimine sunan Helvacı, “Dersleri kamera kaydına aldırıp internet sitemize yüklüyoruz. Bunun için bir ekip oluşturduk. Alt yazılı olarak da izlenebilen dersler, özellikle Erasmus programıyla gelen yabancı öğrenciler ile diğer yabancı uyruklu öğrencilere büyük kolaylık sağlıyor. Bu sistem engelli öğrencilerimizin de dersleri takibini kolaylaştırdı” dedi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, verdiği dersleri internet sitesine yükleyerek yankı uyandıran bir yeniliğe imza attı. Bu yılki öğretim yılında verdiği Miras Hukuku derslerinin tümünü kayıt altına alan Prof. Helvacı, dersleri alt yazılı ve alt yazısız seçenekleriyle www.ilhanhelvacidersleri.com sitesine yüklüyor. Bu sistem sayesinde öğrencilerin not peşinde koşmaktan da kurtulduğunu söyleyen Prof. Helvacı, “Öğrencilerimiz kimi zaman dersleri kaçırabiliyor. Engelli öğrencilerimiz ise türlü zahmetlere katlanarak derslere gelmeye çalışıyor. Bu sistem sayesinde öğrenciler kaçırdıkları dersleri internet üzerinden takip edebiliyor; dersleri tekrar tekrar izleyebiliyor. Ayrıca öğrencilerimiz ders notlarına da pdf formatında ulaşabiliyor” diye konuştu.