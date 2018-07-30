İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Adalet Meslek Yüksekokulu'nun ardından dikey geçişle yurt dışında bir yıl hukuk okuduktan sonra yatay geçişle Kocaeli Üniversitesi'ne kabul edilen ve 19 ay eğitim gördükten sonra "yönetmeliğe aykırı kayıt yapıldığı" gerekçesiyle kaydı silinen Mutlu Aktaş, idare mahkemesinde dava açtı. Mutlu Aktaş, 1994'te Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 2 yıllık muhasebe eğitiminin ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Mali müşavir olarak çalışırken hukuk okuma hayalini gerçekleştirmek için 2 yıllık Adalet Meslek Yüksekokulu'na devam eden Aktaş, dikey geçiş sınavına girdi. Sınavda başarılı olan Aktaş, Kosova'daki Kolegri İliria Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfa kayıt yaptırdı. Burada ikinci sınıfı tamamlayan Aktaş, eğitimine Türkiye'de devam etmeye karar verdi. Aktaş'ın, 2016'da mektupla Kocaeli Ünivetsitesi'ne yaptığı yurt dışı yatay geçiş başvurusu, yedek listeden kabul edildi. Eylül 2016'da da Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıfına kayıt yaptıran Aktaş'ın başvurusunu inceleyen Yatay Geçiş Komisyonu 12 Ocak 2017'de, not çizelgesini, kayıt tarihini ve diğer belgelerini dikkate alarak, intibak işleminin üçüncü sınıfa kayda uygun yapıldığına karar verdi.

Komisyon, bu durumda altıncı yarıyıldan yapılan kayıtta, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin "Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz." hükmüne aykırı bir durum görmedi. Üniversitede, 3. sınıfa kayıt edilmesine rağmen ikinci sınıf derslerini alarak 3. yarıyıla intibakı yapılan Aktaş, Kosova'da aldığı birçok dersi sayılmayarak yeniden ikinci sınıf okudu, ayrıca birinci sınıftan da dersler aldı. Aktaş, 18-19 aylık bir eğitim döneminde, yaz okulu da dahil 43 ders verdi. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca Mart 2018'de hazırlanan yazıda, 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılı yurt dışı başarıya dayalı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran Aktaş'ın, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin "Lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz" hükmüne aykırı oldu belirtildi.

Fakülte Yönetim Kurulu'nun 6 Mart'ta aldığı kararla Aktaş'ın Hukuk Fakültesi'nden kaydı silindi. Aktaş'ın, 19 Mart'ta Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na yaptığı başvuru üzerine kayıt silme işleminde hukuka aykırılık görülmediği bildirildi. Bunun üzerine Kocaeli 2. İdare Mahkemesi'nde 28 Mart'ta dava açan Aktaş, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nün öğrenci kaydının silinmesine yönelik işleminin iptalini istedi. Ayrıca, öğrenci affına başvuran Aktaş'a, Kocaeli Üniversitesi'nce, hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptığı gerekçesiyle okuldan atıldığı için af kapsamına alınmadığı belirtildi. - "Aynı maddeden hem kayıt yaptılar hem de sildiler" AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mutlu Aktaş, yatay geçiş yönetmeliğine göre, ilk iki ve son iki döneme geçiş yapılamadığını belirterek, kendisinin de Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi üçüncü sınıfa kayıt edildiğini söyledi. Yönetmeliğe göre, 1. ve 4. sınıfa geçiş yapılamayacağını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Okula alınırken sorun yok. Oku, diyorlar, sorun yok. Üçüncü sınıf da dahil olmak üzere 43 ana dersi başarıyla verdim. İntibak Komisyonu kayıt yaptırdıktan 3,5 ay sonra, resen inceleme yaparak okula kaydımın uygun olduğuna karar verdi. Bu belgede imzası olan 9 kişi hocam, Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyeleri. Derslerine girdim. Sonrasında kaydım silindi. Önce aynı maddeden okula almayı uygun bulup, 14 ay sonra da kaydımı aynı maddeye uygun bulmayıp sildiler. 19 ay okuttun, 43 ders verdirttin, yaz okuluna getirttin. Eğitimim için İstanbul'dan Kocaeli'ne taşındım, iş hayatım bitti. Düzenim bozuldu. Sonra da üniversite 'Yanlış yapmışım.' diyor."

İdare hukukunda, idarenin yaptığı işlemlere güven tesis ilkesinin önemini vurgulayan Aktaş, okuldan atılmasında kendisinden savunma alınmadığını, bir gerekçe sunulmadığını anlattı. Aktaş, 8 gün önce okuldan atılmasına rağmen bildirimde bulunulmadığı için derslere girmeye devam ettiğini belirterek, "Okuldaki bekçi bile biliyor atıldığımı ama benim haberim yok. Evime giden yazıdan öğrendim. Hiçbir açıklama yapılmadı. Dekan görüşmedi. Rektörle görüşemedim. Disiplin suçu mu işledim? Terör örgütü bağlantım mı var?" dedi. Avukatı Buğra Töre Pınar tarafından Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine Kocaeli İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını dile getiren Aktaş, aynı zamanda son çıkan öğrenci affından da yararlanmak için okula başvurduğunu söyledi. - "Eğitim hakkım elimden alındı" Mutlu Aktaş, ancak aftan da yararlandırılmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hukuken geçerli olmayan yollarla kayıt yaptığım gerekçesiyle okuldan atıldığım için af kapsamına alınmadığımı bildirdiler. Hukuken geçerli olmayan hangi yol? Böyle olması için size sahte belge vermem lazım. Böyle bir şey yok. Zaten okuldan atma nedeni olarak da hukuken geçerli olmayan yolla kayıt olduğumu göstermediler. Yükseköğretim Kurumu'nun yayımladığı usul ve esaslarda böyle bir madde yok. Öğrenci affına başvurmak için teröre bulaşmama şartı ve adli sicilin temiz olması istendi. Bende bunlar yok. Kocaeli Üniversitesi yönetmeliğe uygun değil, diye beni attı ama kanunla çıkan öğrenci affını ise tanımadı. Kanun, yönetmelikten üstündür. Üniversite çok büyük hata yapıyor. Bu benim ilk üniversitem değil. Bu zamana kadar içimde hep bir hukuk okuma isteği vardı. Neredeyse 4. sınıfa gelmişim. Bu saatten sonra neden vazgeçeyim."