Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Hukuk Okuryazarlığı" programı sertifika törenine katıldı.

Feyzioğlu, Düzce Barosu ve Düzce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen programın Düzce Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bunun örnek bir proje olduğunu, vatandaşların bilinçlenmesi için devam ettirilmesinin doğru olacağını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Feyzioğlu, "Allah devlete zeval vermesin. Devlete zeval geldiğinde bakın Filistin'de, Kudüs'te yaşıyoruz, insanların, kardeşlerimizin başına neler geliyor. Birliğimizden, beraberliğimizden asla ödün vermememiz lazım." diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Feyzioğlu, "Bunun için birbirimize hoşgörüyle sarılmamız, birbirimizi hainlikle suçlamanın yerine farklı düşüncelerin doğru olabileceğini anlayıp hak verip dinlememiz lazım. Katılmak zorunda değiliz, saygı göstermemiz yeterli." dedi.

Siyasetin siyasi partilerin işi olduğunu, eleştirinin yanında doğru işlerde alkış tutuğunu da ifade eden Feyzioğlu, programı alkışladığını belirtti.

Feyzioğlu, konuşmasının ardından program kapsamında eğitim alan 65 kursiyere sertifikalarını verdi.