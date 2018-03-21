HABER

Hukukçuları ikiye bölen küfür!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 05:34 | Son Güncelleme

Konya’da yerel mahkeme ağır küfür içeren sözleri nedeniyle bir sanığa 6 ay hapis verdi. Karara itiraz edildi. Bölge Adliye Mahkemesi “Küfür cümlesinde zaman kipinin belli olmadığını” belirterek kararı bozdu.

Hukukçuları ikiye bölen küfür!

Skandal küfür kararına neden olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya göre; Ömer A. daha önce tartışmalı olduğu Fazlı O. ve Kamil A. ile geçen yıl 13 Haziran'da karşılaştı. Ömer A., iddiaya göre tartışma yaşadığı iki arkadaşa, "Sizin ananızı .... edeceğim" diye küfür etti. Fazlı O. ve Kamil A., savcılığa başvurarak kendilerine küfür içerikli söz söyleyen Ömer A.'nın cezalandırılmasını istedi. Ömer A. hakkında 'hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası sanık hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Ceza alan Ömer A., bu karara itiraz etti.

YARGITAY YOLU KAPALI

Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya incelemesi ardından ilginç bir karara imza attı. Kararda, sanığın sarf ettiği küfür içerikli sözün 'Zaman kipi' bakımından hakaret suçunu oluşturmadığı kaydedildi.

Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Ankara BAM, sanığın beraatına karar verdi. Sanığın cezası 5 yılın altında olduğu için Yargıtay yolu kapandı ve karar kesinleşti.

SUÇU ARTIRIR

Avukat Serkan Toper, "Gerekçesi yetersiz ve hatalı olan bu kararda bahsi gecen sinkafın ağır eleştiri olarak kabul edilmesi mümkün değildir " dedi. Avukat Bülent Ernas ise "Bu ifadenin bütün ülkede hakaret olduğu ve söylenilen kişinin onur ve şerefini zedelediği tartışılmaz bir gerçektir. Söz konusu yargı kararında zaman kipi olarak yapılan atıf somut olayla uyuşmadığı gibi neyi kastettiği anlaşılacak mahiyette değildir. Hatta somut olayda bir fiil ile birden fazla kişiye karşı zincirleme suç TCK 43/2 maddesinin unsurları vardır. Karar Türk hukuk sistemini zora sokar. Hakaret suçunu artırır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sabah

Tacizci soluğu yine kadının yanında aldıTacizci soluğu yine kadının yanında aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya küfür mahkeme

En Çok Okunan Haberler

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

TSK, Afrin’de tuzaklanan çok sayıda patlayıcıları imha ediyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölümü izle! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları, fragmanları

Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.bölümü izle! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncuları, fragmanları

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

Mert Fırat ve Hande Doğandemir o iddialara yanıt verdi

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Jetler bomba yağdırdı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

AİHM'den Cem Uzan kararı: Erdoğan'a hakaret kararı ifade özgürlüğü ihlali

İlginizi Çekebilir

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

TSK'dan flaş açıklama: '23 terörist etkisiz hale getirildi'

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Öğretmenden kız öğrencileri şoke eden soru

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin’e yardım yağıyor

Afrin’e yardım yağıyor

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Google'ın ilkbahar ekinoksu 2018 doodle'ı ilgi çekiyor!

21 Mart İlkbahar Ekinoksu nedir, ne anlama gelir? Google'ın ilkbahar ekinoksu 2018 doodle'ı ilgi çekiyor!

Taşınma sonrası kurum kurum gezmeye son

Taşınma sonrası kurum kurum gezmeye son

Günlük burç yorumları: 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ve burçlara etkisi

Günlük burç yorumları: 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ve burçlara etkisi

21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, nasıl oluşur? Google’dan bugüne özel doodle

21 Mart ilkbahar ekinoksu nedir, nasıl oluşur? Google’dan bugüne özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.