Hukukçuları ikiye bölen küfür!

Skandal küfür kararına neden olay Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana geldi. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamaya göre; Ömer A. daha önce tartışmalı olduğu Fazlı O. ve Kamil A. ile geçen yıl 13 Haziran'da karşılaştı. Ömer A., iddiaya göre tartışma yaşadığı iki arkadaşa, "Sizin ananızı .... edeceğim" diye küfür etti. Fazlı O. ve Kamil A., savcılığa başvurarak kendilerine küfür içerikli söz söyleyen Ömer A.'nın cezalandırılmasını istedi. Ömer A. hakkında 'hakaret' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası sanık hakkında 6 ay hapis cezası verildi. Ceza alan Ömer A., bu karara itiraz etti.

YARGITAY YOLU KAPALI

Dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyaya incelemesi ardından ilginç bir karara imza attı. Kararda, sanığın sarf ettiği küfür içerikli sözün 'Zaman kipi' bakımından hakaret suçunu oluşturmadığı kaydedildi.

Beyşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını bozan Ankara BAM, sanığın beraatına karar verdi. Sanığın cezası 5 yılın altında olduğu için Yargıtay yolu kapandı ve karar kesinleşti.