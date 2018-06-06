"Hükümet farklı partiden gelirse yine pazarlıklar başlar"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ola ki Cumhurbaşkanımızı seçtik ama hükümet farklı partiden gelirse o zaman yine pazarlıklar başlar, o zaman yine Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder." dedi.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Başkanlar Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değindi.

Bu seçimin geçen yılki referandumun sonucunda yapıldığını belirten Yılmaz, "Geçen yıl milletin 'ben kuracağım' dediği hükümetle şimdi milletin önüne gidiyoruz. Sabah oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Onun için de buna millet hükümeti diyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, milletin şimdiye kadar tek oy kullandığını dile getirerek, "Millet hükümeti kendisi kuramadığı için Ankara'da birçok pazarlıklar yapılarak, millet farklı bir şey beklerken, farklı hükümetlerin kurulduğunun ortaya çıktığı da olmuştur. İki başlılık da vardır. Türkiye'de her ne kadar 1960 Anayasası'yla parlamenter sisteme geçtik diyorlarsa da bu da doğru bir parlementer rejim değildir, vesayet altındaki bir rejimdir." ifadelerini kullandı.