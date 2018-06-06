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"Hükümet farklı partiden gelirse yine pazarlıklar başlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 19:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: - "Bu aziz millet bu ana kadar yaptığı gibi bundan sonra da AK Parti'yi, hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanını seçip parlementoya gönderecektir ve önümüzdeki dönem güçlü bir meclis, güçlü bir hükümetle güçlü bir Türkiye'yi inşallah oluşturacağız" - "Ola ki Cumhurbaşkanımızı seçtik ama hükümet farklı partiden gelirse o zaman yine pazarlıklar başlar, o zaman yine Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder"

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Ola ki Cumhurbaşkanımızı seçtik ama hükümet farklı partiden gelirse o zaman yine pazarlıklar başlar, o zaman yine Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder." dedi.

Yılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Başkanlar Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlere değindi.

Bu seçimin geçen yılki referandumun sonucunda yapıldığını belirten Yılmaz, "Geçen yıl milletin 'ben kuracağım' dediği hükümetle şimdi milletin önüne gidiyoruz. Sabah oy vereceksiniz, sandıklar açıldığında akşam hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Onun için de buna millet hükümeti diyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, milletin şimdiye kadar tek oy kullandığını dile getirerek, "Millet hükümeti kendisi kuramadığı için Ankara'da birçok pazarlıklar yapılarak, millet farklı bir şey beklerken, farklı hükümetlerin kurulduğunun ortaya çıktığı da olmuştur. İki başlılık da vardır. Türkiye'de her ne kadar 1960 Anayasası'yla parlamenter sisteme geçtik diyorlarsa da bu da doğru bir parlementer rejim değildir, vesayet altındaki bir rejimdir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder"

Şimdiki yönetimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın uyumlu çalıştığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğer ülkeler problemlerini güçlü zamanlarda çözemezlerse zayıf zamanlarında hiç çözemez. Kaldı ki 317 milletvekili olmamıza rağmen biz Anayasa değişikliğini gündeme getiremedik. Milliyetçi Hareket Partisi baktı ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da Türkiye'nin güçlü bir yönetime sahip olması lazım, güçlü bir yönetim için güçlü bir hükümetin olması lazım, yetkisini doğrudan parlamentodan değil, milletten alması lazım, o yüzden 'Anayasa değişikliğine varsanız biz varız' denildi. Birkaç oy farkla parlamentodan geçirebildik, 3-4 milletvekilimiz daha oy vermese bu anayasa değişikliğini milletin önüne dahi getiremeyecektik. Milletin önüne getirdik, millette sorduk, millet 'evet, ben kabul ediyorum' dedi. Dolayısıyla şimdi millet, hükümeti kendisi kuracak. İstikrarı kalıcı hale getirmek, Türkiye'de güven ve istikrarı sürdürülebilir hale getirmek için bu aziz millet bu ana kadar yaptığı gibi bundan sonra da AK Parti'yi, hem milletvekillerini hem de cumhurbaşkanını seçip parlementoya göndercektir ve önümüzdeki dönem güçlü bir meclis, güçlü bir hükümetle güçlü bir Türkiye'yi inşallah oluşturacağız. Ola ki Cumhurbaşkanımızı seçtik ama hükümet farklı partiden gelirse o zaman yine pazarlıklar başlar, o zaman yine Türkiye zaman ve enerjisini kaybeder."

Bakan Yılmaz, Türkiye'ye son 16 yılda çok büyük hizmetler yapıldığını, bunun istikrar ve güvenden kaynaklandığını söyledi.

Toplantıya Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekili adayları ile oda başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

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Başkanlar Meclisi Toplantısı milli eğitim bakanı ismet yılmaz Sivas Ticaret ve Sanayi odası

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