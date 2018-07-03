HABER

Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 10:53 | Son Güncelleme

Son günlerde gazetecilere yönelik tehditleriyle gündemde olan cezaevindeki Alaattin Çakıcı ile ilgili Mahir Ünal'dan son dakika bir açıklama geldi. Ünal, " Alaattin Çakıcı'nın basına yönelik tehditleri kabul edilemez" dedi.

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlatmış, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alınmıştı.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar'ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanması HSK Birinci Dairesinin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır." demişti.

ü

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi. Alaattin Çakıcı konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik.

"İZİN VERMEYİZ"

Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir.


PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklamasıAK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması
Ağrı Valisi Süleyman Elban: Ağrı Valisi Süleyman Elban: "(4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölü bulunması) Olayla ilgili gözaltına alınanlar var, bazı bulgular da var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alaattin Çakıcı Mahir Ünal Devlet Bahçeli Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Muharrem İnce kaçırıldı mı? İnce'nin ispata çağırdığı yazardan olay yanıt

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sedat Peker'in Akpyi desteklemeyen insanlara karşı savurduğu tehditler için hiç konuşmamıştınız. Niçin? Akpli olmayanları asmakla, öldürmekle, oluk oluk kanlarını akıtmakla tehdit etmesi demek ki suç değilmiş bu ülkede. Maalesef ayrışıyoruz, maalesef bölünüyoruz. Ve bizi yönetenler de bu ayrışma ve bölünmeden beslendikçe yok oluşa doğru gidiyoruz. Bu millet böylesine ayrıştıkça zaten dışarıdan düşman aramamıza gerek yok. İçeriden çöküyoruz. Allah milletimizi korusun, devletimize zeval vermesin.
Sedat Peker denen mafya bozuntusu ortalığı kan gölüne döndüreceğim deyip muhalifleri tehdit ederken neredeymiş AK'liler başta mahir olmak üzere.
ALAATTİN CAKICI'ya özgürlük
kimse devletin savcılarını tehtit edemez.gereği yapılsın
Eğer bir ülkede mafya bozuntuları gündeme oturmuşsa geçmiş olsun.Bahçelinin bu katillerin arkasından gitmesinde bir bit yeniği olmalı, karı kız kaseti muhabbeti dolaşıyor.Soylu geçinip Soysuz çıkan adamlardan çok çektik,işleri güçleri ülkeyi karıştırmak, bahçeli seçim öncesi bir laf etti altında ezildi,silivrideki mahkumlar Fetö İslami dinci itine destek için muhalefete oy vereceğini söyledi, en fazla oy akp .ye ve 3.sırada kendi partisine çıktı, kim fetöcüymüş çoıkta açıkla.
SAYIN ÇAKICI İÇERDE OLMANIZ BİLE SORUN YAPILIYOR YA TAHLİYE OLSANIZ NELER OLACAK ACABA?
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten idam anketi

Melih Gökçek'ten idam anketi

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

'24 Haziran gecesi Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi aradı'

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

Sivas'ta işçileri taşıyan minibüs traktöre çarptı!

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi su kanalına düştü

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den son dakika erken seçim ve cinsel istismar düzenlemesi açıklaması

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

Uyuşturucudan kurtulmak için hapse girmek istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.