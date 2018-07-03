Hükümet'ten son dakika Alaattin Çakıcı açıklaması

HSK Birinci Dairesi, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olarak bulunan Alaattin Çakıcı'nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlatmış, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alınmıştı.

Bunun üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak "Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Erdoğan Bayrakdar'ın bugün görevinden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanması HSK Birinci Dairesinin tasarrufudur. Fakat bu idari tasarrufun Sayın Çakıcı'yı ziyaretimizle ilişkilendirilmesi kuşkusuz yanlıştır, izaha muhtaçtır." demişti.

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Ünal'ın açıklamaları şöyle;

Bahçeli bir siyasetçi olarak bunun kendi siyasi düşüncesi olduğunu, takdire ait olduğunu sosyal medyasından açıkladı. Bahçeli, hiçbir zaman siyasi tavır içine girmedi. Alaattin Çakıcı konusunda basına yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyledik.

"İZİN VERMEYİZ"

Bu sözlerin ait olup olmadığının araştırılması gerektiğini söyledik. Böyle bir konu varsa yargının üstüne düşeceğini söyledik. Basın özgürlüğü, ifade konusunda her zaman destekte bulunuyoruz. Ama basın hakkının, ifade özgürlüğünün de teröre kapı aralayamayacağını söylüyoruz. Biz buna izin vermeyiz. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik açıktan tehdit etmesine AK Parti rıza göstermez. 2001 yılında AK Parti'nin doğum nedeni, yasaklar ve özgürlüklerdir.



