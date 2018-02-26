Salih Müslim hakkında bir karar daha

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında kırmızı bültenle aranan PYD eski eş başkanı Salih Müslim'im yakalanmasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ Salih Müslim'in iadesiyle ilgili dosyaların Çekya'ya iletildiğini açıkladı. Bozda zannedersem Müslim yargı önüne çıkarılacak dedi.

Salih Müslüm'ün yakalanmasıyla ilgili konuşan Bozdağ şunları söyledi:

"Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK



Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı, canlı yayında terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in yarın hakim karşısında olacağını söyledi