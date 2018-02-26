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Salih Müslim hakkında bir karar daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 11:17 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre; Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Salih Müslim bugün mahkemeye çıkarılacak. İadesi için dosya Çekya'ya iletildi"dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi dairesindeki bombalı saldırı nedeniyle terör örgütü elebaşı Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı. Başsavcılık bu yakalama kararı ile birlikte 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çukurambar'daki vergi dairesindeki bombalı saldırı ile ilgili terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre Başsavcılık, bu yakalama kararıyla birlikte 3 ayrı yakalama kararını Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınan Salih Müslim için hazırlanan iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ katıldığı bir televizyon programında kırmızı bültenle aranan PYD eski eş başkanı Salih Müslim'im yakalanmasıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ Salih Müslim'in iadesiyle ilgili dosyaların Çekya'ya iletildiğini açıkladı. Bozda zannedersem Müslim yargı önüne çıkarılacak dedi.

Salih Müslüm'ün yakalanmasıyla ilgili konuşan Bozdağ şunları söyledi:

"Salih Müslüm'ün son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar. Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama alebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslüm yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir

YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Bigalı, canlı yayında terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in yarın hakim karşısında olacağını söyledi

Türkiye, Salih Müslim için harekete geçtiTürkiye, Salih Müslim için harekete geçti
Kırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandıKırmızı bültenle aranan Salih Müslim, Prag'da yakalandı
Erdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklamaErdoğan'dan Salih Müslim'in yakalanmasıyla ilgili ilk açıklama
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Bekir Bozdağ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Önce Barzaniyi devlet töreniyle karşıladık öncesinde bu adamı konuk ettik sonra da terörist ilan edip aranmasını çıkarttık. Ben birşey anlamadım bu yürütülen politikadan
Atatürk neslinden kimse kalmadığı için meydan bunlara kaldı koşturun istediğiniz gibi bakalım aziz nesin haklıymış...
çekler verirler siz kırmızı halıları hazırlayın.
hayırlısı bakalım verselerde vermeselerde fazla birşey değişmez.. Sonuçta Sınırda zaten büyük bir Mücadele veriyor Mehmetcik APO yu verdilerde neoldu..İtleri yine itliğini yaptı yapmayada devam ediyor Tansiyonu şekeri dengeli olsun die birde ihtimam göstermek zorunda kaldık Bu da İnşaallah APO olayındaki gibi ,Ecevit in dediği gibi"__ABD nin bize niye teslim ettiğini halâ anlayamadığımız" bir meseleye dönüşmez
@palermo544 Anlamayacak ne var türkiyenin gelişmemesi için ecevit hükümeti isteniyordu, bu da koz olarak kullanıldı ve asılmayacağının garantisi alınarak apo verildi.
İti alıp ballı börekle besleyeceğimize bırakalım bitlensin hain.
Aynen getirseler nolacak, Öcalan gibi besleyecekler, içerden talimatlarla teröristliğe devam edecek.
salih i 10 defa ankarada ağırladınız niye o zaman almadınız işiniz gücünüz halkı kandırıp alay etmek allah bi an önce mehmetçiyi orda kurtarıp sizi de başımızdan indirsin
kırmızı halılar üzerinde devlet töreni ile karşılarken aklınız nerede idi .
@papatya_izmir2011 HDP'ye oy verirken aklınız neredeydi? Demirtaşta cumhurun, cumhurbaşkanı adayı idi. Düzen ve devir değişebilir, artık çözüm süreci bitti, hepsi yakalanacak.
kırmızı halı ile karşıladığımız insanları kırmızı bülten ile arar olduk...
iade etsinler etsinler ki bir 20 yılda onu besleyelim kürtler de apodan sonra onu ilahlaştırsın
bırakın tribünlere oynamayı. uluslararası antlaşmalar açık. siyasi suçluyu hiçbir ülke iade etmez. tavşan kaç tazı tut. ben isteyeyim de zaten sen vermessin.
DAHA İKİ SENE OLMADI BU ADAM TÜRKİYEDE DEVLETİN RESMİ MİSAFİRİ DEĞİLMİYDİ...
@malcolm_x06 o 2 sene önceydi, mesela 2 sene öncede selahattin demirtaş milletin cumhurbaşkanı adayıyıdı :)
bekiro fetocuyu abd,den aldığın gibi müslümüde alırsın çekya,dan hükümetin dış siyaseti PASİFSİNİZ PASİF.
iade edileceğini sanmıyorum.
Tam bir komedi ABD dış işleri bakanı demiştiki bazı terör örgütlerinin üst yüzey yetkililerini teslim ede biliriz,müslümü yem olarak kulanıyorlar adam günlerdir AB ülkelerinde brifink veriyormuş İNTERPOL ne hikmetse görmemiş,talimat geldiki tutukladılar muhtemelen bize verecekler 1 hain daha vergilerimizle beslenecek
hangi ülke bize geri verdi ki teröristleri bu ülke versin.biz sadece isteriz o kadar
Tillerson kapalı oturumunda görüşülen konulardan birisi Müslümün paketlenmesinin olduğu anlaşıldı,ancak bu paketi almamalıyız , Apo içinde bunu yaptılar bombayi Eco nun kucağına koydular Eco rahmetli oldu fakat bomba kucağımızda kaldı.Halbuki bu herif ortalıkta dolaşsa bize daha faydalı olur.Salın Apo' yu bakın ortalıkta madara olacak, birileri hacamat edecek.Bizimkiler seçim öncesi böyle sansasyonel işlere bayılırlar fakat burunlarının ucundan ötesini görmezler.
Apo ya kardeş geliyor. HDP lilere malzeme çıktı.
SALİH MÜSLİM'e YEŞİL PASAPORT veren,cebine harcırahı koyan AKP ye bak. BUKALEMUN YARADANA DİYOR;YA RABBİM BU AKP VARKEN BEN NİYE YARADILDIM.
BİR ZAMANLAR KIRMIZI HALIYLA KARŞILADIKLARINI MUHTEREM HOCA EFENDİ DİYE METHİYELER DÜZDÜKLERİ FOTOYA ,HEYKELİ DİKİLECEK ADAM DEDİKLERİ ÜLKE DIŞINA KAÇAN SAVCI ÖZÜ DE KIRMIZI BÜLTENLE ARA OLDULAR TAM Bİ KOMEDİ BUNLAR
benim bildiğim vatandaşını isteyebilirsin, vatandaşın değil ise iade etme işi o ülkeye kalmış,
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