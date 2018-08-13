"Hükümetimizin aldığı tedbirlerin uygulanmasında destekçisiyiz"

İSTANBUL (AA) - Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hacımustafaoğulları, "Bizler millet olarak her zaman tek vücut halinde devletimizin yanında olduk. Hükümetimizin bu ekonomik ve finansal savaşa karşı aldığı tüm tedbirlerin uygulanmasında destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.
Hacımustafaoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin meşakkatli ve sabır isteyen bir imtihandan geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Milletimiz tarih boyunca bu tür imtihanlardan çok daha zorlarını geçirmiştir. Ülkemizi meşru savaş ile alt edemeyen emperyalist güçler, günümüzde maalesef er meydanına yakışmayan gayrimeşru yöntem ve vesayet unsurları ile milletimize topyekun savaş açmışlardır. Bizler millet olarak her zaman tek vücut halinde devletimizin yanında olduk. Hükümetimizin bu ekonomik ve finansal savaşa karşı aldığı tüm tedbirlerin uygulanmasında destekçisiyiz. Nitekim milletçe hain 15 Temmuz darbe girişiminde bu husustaki tutum ve tavrımızı net olarak ifade ettik. Bu, hiçbir karşılığı olmayan, hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, ismine 'ticari ekonomik savaş' denilen ahlaksız savaş belasından da zafer ile çıkacağımızdan eminiz."
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