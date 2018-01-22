HABER

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 19:18 | Son Güncelleme 1 saat önce

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ, "Terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı defalarca Türkiye'ye yetkililer tarafından ifade edildi. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye'den beklediği. Bir işbirliğiyse, biz bu işbirliğine hazırız..." dedi.

Hükümetten ABD'ye işbirliği yanıtı!

Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. İşte Bozdağ'ın açıklamasından öne çıkanlar;

"Afrin bölgesindeki terörün mevcudiyeti hem Türkiye'yi hem de Suriye'yi tehdit ediyor. 370 bin civarında Suriye'den Türkiye'ye gelen misafir kardeşimiz var. Terörü temizlemek, bölgede yaşayan Kürtler, Araplar ve Türkleri baskı ve zulümden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı başlamıştır. Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam etmektedir, plandaki hedefler bir bir gerçekleştirlimektedir."

"Zeytin Dalı Harekatı meşrudur. Her devletin, halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye de bu hakkını kullanmaktadır. Hedef terör örgütlerinin barınakları, silahları, üstleridir. Sivillerin zarar görmemesi için azami itina gösterilmektedir. TSK Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi sivillere zarar gelmemesi için büyük bir itina ile harekatı sürdürecektir."

"HAREKAT BÖLGEDE YAŞAYAN KÜRTLERE KARŞI DEĞİLDİR"

"Zeytin Dalı Harekatı 'nın bölgede yapşayan Kürt kardeşlerimize karşı yapılan bir harekat değildir. Bu harekat, Arapları, Türkleri terör örgütlerinin baskısı ve zulmünden kurtarma harekatıdır. Zeytin Dalı Harekatı'na Türk milletinin desteği tamdır. Bu harekat vesilesi ile aziz milletimiz bir olmuştur.Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, STK'nın ve medyamızın harekata verdiği desteği taktir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Bölge terörden arındırıldıktan onra harekat hedefine ulaşmış olacaktır."

"RUSYA'YA YA DA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÜVENCE VERMEDİK"

"Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi Afrin bölgesini terörden temizleyerek güvenli bir bölge haline getirmektir. Biz bunu açıkladık. Bunun için bir söz vermeye, pazarlık yapmaya gerek yok. Türkiye bunu başlamadan önce de, harekat başlayınca da açıkladı. Hedef Afrin bölgesini terörden temizlemektir."

(Fransa'nın BMGK çağrısı) Franda BMGK özel olarak bir toplantıya çağırmamıştır. Bu konuya ilişkin bir takım açıklamalar medyada yer alınca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir telefon görüşmesi yapmıştır. Fransa Dışişleri Bakanı Twitter hesabından toplantının nedeninin Suriye'deki insani konularla ilgili olduğunu açıklamıştır."

"HDP'Lİ BAZI VEKİLLER SOKAK ÇAĞRISI YAPIYOR, BU SUÇ"

(Sosyal medya üzerinden propaganda yapılması) "Türkiye hukuk devletidir. Hem güvenlik güçlerimiz hem de yargı, kendilerine verilen yetki çerçevesinde bunu yapmakla yetkilidir. Terör örgütlerine destek anlamına gelen çalışmalar yapıyorlar. Terörle aynı hedefe koşanlara hangi şekilde muamele yapılıyorsa, onlar da aynı şekilde muamele görecektir. Bölgede terör örgütleri baskı kurarken, kişilerin mallarına el koyarken, sivilleri haraca bağlarken, bu terör örgütlerinden sivilleri korumak için ne yaptılar? Afrin bölgesinden 250 bin civarında insan Türkiye'ye geldi. Türkiye bu durumda ne yaptı? Terörden kaçanlara kucağını açtı."

"SIĞINMACILARA KARŞI TEL ÖRGÜ ÖRENLERİN KAYGILARINI ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

"Bugün dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke Türkiye'dir. Kendi ülkelerine bir kaç mülteci fazla gelecek diye tel örgü örenlerin kaygılarını anlamış değiliz. Sivillerin hukukunu koruma, onlara sahip çıkma konusunda Türkiye, kaygı olan tüm ülkelere güzel örnek olmuştur. Bunu kendilerine örnek edinmeliler."

"Zeytin Dalı Harekatı'nda bölgedeki insanların insani ihtiyaçları karşılanmaya başlanmıştır."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE SİLAH VERİLMEMESİ KONUSUNDA ABD'Yİ DEFALARCA UYARDIK"

(Tillerson açıklamaları) "Terör örgütlerinden biriyle mücadele ederken, başka terör örgütleriyle geçici de olda birlikte hareket etmek büyük yanlıştır. Terör örgütlerine silah verilmemesi konusunda da defalarca uyardık . Terör örgütlerine verilen silahların geri toplanacağı defalarca Türkiye'ye yetkililer tarafından ifade edildi. Dost ve müttefik olarak gördüğümüz bir ülkenin diğer ülkeden beklediği en doğal en meşru şeylerdir Türkiye'den beklediği. Bir işbirliğiyse, biz bu işbirliğine hazırız..."

"HAREKATTA ŞEHİT YA DA YARALI ASKERİMİZ YOK"

(Harekattaki gelişmeler) "Harekat plandığı gibi devam ediyor. TSK karadan da harekat bölgesine girmiştir, belli bir mesafe de almıştır. İlk 3 günde planlanan mesafe ve alan kontrolü sağlanmıştır. Bize gelen yaralı asker bilgisi de yoktur."

"PYD/YPG terör örgütleri Afrin'de ellerinde olan DEAŞ'lı teröristleri Türkiye'ye karşı savaşmak şartıyla serbest bırakmışlardır"

(Süreli ve sınırlı olmalı açıklaması) "Harekatın masa üzerinde planlanması ayrı, arazide netice vermesi ayrı bir şeydir. Harekatın ne kadar süreceğini defalarca açıkladık. Bu harekat terör örgütleri ve bu terör örgütlerine mensup olanların bölgeden tamamıyla temizlenene kadar sürecektir. Bu kaç gün olur, bunu kestiremeyiz."

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz
Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor
Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması
Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu Bekir Bozdağ açıklama

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Süper Lig'de biten transferler!..

Süper Lig'de biten transferler!..

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

'Savaşa hayır' diyen Ceylan Ertem, tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı...

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

İsmail Küçükkaya'dan o toplantı için bomba yorum

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Erdoğan'a proje sunumu yapacak mühendise siber suikast mı yapıldı?

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Binali Yıldırım'ın yakın korumasına acı haber

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dün fetosu öven bu degilmiydi bunu herkes yozgatlı kürt sanıyor oysa yozgat yahudilerinden yani devşirme
Diğer Haberler
İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

İstanbul trafik durumu! (22 Ocak İstanbul yol durumu)

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Canlı yayında çatışma anları... Cephede şok görüntüler

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Son dakika Suriye'de YPG ile çatışma! Yaralı askerler var

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Org. Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

PYD'li terörist askerimizi yaralamıştı! Özel harekat intikamını aldı

YPG’li teröristler böyle yakalandı! İşte o fotoğraf

YPG’li teröristler böyle yakalandı! İşte o fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.