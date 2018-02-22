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Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 15:31 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede iyi hal indiriminin olmayacağını söyledi.

Hükümetten cinsel istismar konusunda çok önemli karar

Cinsel istismara karşı getirilecek düzenlemede 'iyi hal'in olmayacağını kaydeden Mahir Ünal, iyi hale sığınmanın önünün kesileceğini söyledi.

TRT Haber'de Aysun Torun'a konuşan Ünal, "Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Birilerinin iyi hale sığınmasının önünün alınması anlamında Adalet Bakanlığı da gerekli açıklamaları yaptı" dedi.

Sorunun hem hukuki hem tedavi ayağı olduğunu kaydeden Ünal, "Her ikisini de dikkatle ele almak gerekiyor. Baktığınız zaman sorun pedofili sorunu mu, şiddet sorunu mu? Kişinin başka özelliklerinden kaynaklanan sorun mu" dedi.

Ünal, sorunun sosyal ayağının ve psikolojisinin de iyi tahlil edilmesi gerektiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Mahir Ünal

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
tacizde tecavüzde iyi hal mi olur iyi hal indirimi olmayacakmış ceza vermek istiyorsanız kimyasal hadım çıkarın veya idam ceza evlerindeki tecavüz zanlılarınıda ibret i alem için asın bir daha gündemde tecavüz olayı olacakmı bakın o zaman
Bir tanesini meydanlarda sallandıracaksın ve tüm kanallarda yayın yapacak. Bak bakalım bir daha oluyor mu? Birde iyi hal indirimi olmayacak demişsiniz yok bide olsaydı.
Boşuna yasa çıkarmayın. TCK daki cezalar yeterli, yeter ki uygulansın. Yürürlükteki infaz yasası, TCK yı ortadan kaldırmış. İnfaz yasasına göre cezası 5 yıla kadar olan suçlarda tutuklama olmuyor. Sarkıntılığa, tacize 10 yıl veremeyeceğinize göre, boşuna konuşmayın. Kaldı ki hakimlerimiz de bir acayip. Örneğin; tecavüz eden sanık prezervatif kullanırsa, mağdurun canını acıtmazsa vb. durumları iyi halden sayıyor hakimlerimiz. Böyle adalet mi olur.
tarih boyunca idam cezası istenen sonucu vermemiştir.ağırlaştırılmış meebbet gibi cezalar suçlunun hücre içinde tecrit edilmesi,toplumda daha etkili görülmektedir.Bunun yanında toplumun ve çocuklar>m bilinçlendirilmesi aile yapısının ve konuttaki oda sayısı,gençlerin iş bulması,çocuk eğitim kurumlarının denetlenmesi,çocuk eğitimi konusunda ailenin bilinçlenmesi,çocuk koruma kurumları vs...bir çok konu ve sorun var.çıkacak yasanın tarihî suç birikimine bakılarak değerlendirilmesi,yoksulluğun giderilmesi..bu uzmanların birlikte çalışmasını gerektiriyor.Asalım demekle iş bitmiyor.
Hah bir ceza kanunlari konusunda yonlendiricilik yapıp hukukçuların mesleğine bulasmadıkları kalmıştı oda tam oldu şimdi nasıl bir yasa istiyorlarsa dikta ederler ayrıca cocuklara karşı islenen suç konusunda taviz verilmemeli fakat yetişkinler icin konu daha bir karmaşık kamuoyu baskisi felan diyerek eksik yargilama ve delillerle sacma sapan cezalar verilemez bana sanki olay biraz bu noktaya kayıyor gibi gelmeye başladı
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