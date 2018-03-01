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Hükümetten erken seçim açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2018 11:09 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, seçimlerin zamanında yapılacağını erken seçimin olmayacağını açıkladı.

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Gördüğüm kadarıyla hükümetimizin yaptığı bir seçim tartışması, çalışması yok. Çok net diyoruz; Türkiye'de seçimler vaktinde yapılacak. Erken seçim yoktur. Bunu daha kaç defa tekrar edeceğiz. Yok, yok, yok diyoruz. Belli ki bazı çevrelerin seçimin erkene alınması konusunda istekleri var. O çevrelere şunu diyoruz; Türkiye'de seçimin ne zaman yapılacağına hükümetin dışındakiler değil hükümet karar verir. Hükümetin de kararı da çok açık; seçim zamanında yapılacaktır herkes planını ona göre yapsın" ifadesini kullandı.

"ZEYTİN DALI HAREKATI BU KARARIN KAPSAMI DIŞINDADIR"

BM'nin ateşkes kararına ilişkin bir soru üzerine Bozdağ, "Kararı okuduk hem de iyi okuduk. Onların esas okumasında fayda var. Kararda, bazı yerleşim yerlerinin isimleri sayılıyor. Sayılan yerler arasında Afrin yok. Terör örgütü DEAŞ ve bunlarla irtibatlı olanlarla mücadele bu kararın kapsamı dışında tutulmaktadır. Zeytin Dalı Harekatı Afrin bölgesindeki terör örgütlerinden bölgeyi arındırmak son teröristi orada etkisiz hale getirmek bölgede huzur, istikrar, güveni yeniden tesis etmek için başlatılmış ve başarı ile bugüne kadar sürdürülmüştür bundan sonra da devam edecektir. Bu bölgede sadece PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütlerine karşı bir mücadele yürümemektedir. Aynı şekilde DEAŞ terör örgütüne karşı da mücadele yürütülmektedir. Bir yandan DEAŞ ile mücadele diyorlar diğer taraftan engellemeye çalışıyorlar. Samimi olmak gerekiyor. ABD'nin odaklandığı terör örgütü DEAŞ'tır. Türkiye'nin de odaklandığı da DEAŞ'tır. Ona karşı da bölgede mücadele ediyoruz. ABD'nin odaklanmadığı terör örgütlerine karşı mücadele yapılamaz gibi bir mantıksızlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Terör örgütlerinin hepsi terör örgütüdür. Terörün iyisi kötüsü olmaz. Rengi, dili, cinsiyeti olmaz. Hedeflerine göre tasnif edilemez. Terör örgütlerinin birine odaklanalım diğerine odaklanmayalım demek çifte standarttır. 'Benim menfaatim varsa mücadele meşrudur menfaatim yoksa mücadele olmaz' demek yanlış. Zeytin Dalı Harekatı, kılı kırk yaran bir operasyon insani ihtiyaçların eriştirilmesinde de herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bölgede ne yaptığımızı biliyoruz. Bu karar, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı etkilemeyecektir. Bizim değerlendirmemize göre Zeytin Dalı Harekatı bu kararın kapsamı dışındadır. Kaldı ki Dışişleri Bakanlığımız aracılığıyla da bu kararın memnuniyetle karşılandığı da açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Hükümetten erken seçim açıklaması!

Hükümetten erken seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 42 yorum
dokuz kere seçime gidildi hepsinde yenildin Ke-mal
Ce-MAL çok mu dalga geçtiler seninle yavrum :)))
@cemal219 Referandum da Halka yenildiğinizi saymıyorsun Tabii..!
Yok diyorlarsa mutlaka vardır.Yaşa MUSTAFA KEMAL PAŞA YAŞA...
@ermanca33 SEN GALİBA YANLIŞ HABERE YORUM YAZDIN..BİDAHA OKU..
@yilmaz_1972_teoyi Ermanca haklı Akp kaç defa söylediğinin tersini yaptı hepsini unutmuşsun..!
@ermanca33 anıt kabir diye bir yet var hiç duymadın galiba?
9 kere seçime gidildi hepsinde yenildin Ke-mal.
Tamam demekki erken seçim var...
@asder234 SANA YAZILI OLARAK POSTAYLA YOLLIYCAKLAR..REİSİN İMZASIYLA..İNANMAZ O ŞİMDİ ÖYLE YAPIN DEDİ REİS...OK...TAMAM..
tutturmuşlar bi erken seçim olum!erkende olsa geçte olsa..Zamanındada yapılsa Sonuç değişmeyecek..Sabırlı olun Milli İttifaklar Karşısında KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye Mahkumdur
Ne erken seçimi yahu!
BEN SEÇİM FALAN SAYMIYORUM ÇÜNKİ CHP YE ATTIĞIM OY AKP YE YAZILIYOR, NASIL SEÇİM BU, DİN SİYASETÇİLERİ SÖMÜRÜCÜLERE TECAVÜZCÜ MAKARNACILARA BENDEN EKMEK ÇIKMAZ
AFRİNE BOŞUNA MI GİRİP ŞOV YAPIYORLAR
seçimleride elektroniğe çevirssniz e devlet üzerinden oy kullansak bayraklara sandık görevlileri emniyet birimleri yorulmasa bide buna çözüm bulsanız devlet olarak ülke üzerindeki seçim külfetinide kaldırsanız
başlığa bak habere bak adamlar bangır bangır söylüyor alışın eski Türkiye yok diyor dananın altında kim buzağı arıyor
ErdOgan fikir değiştirirse rezil olursun bozdağ.Kendi fikrin iradenmis gibi açıklama yapıyorsun kabak sana patlıyor. Erken seçim düşünmuyoruz de geç.Kesin konuşma.
Erken seçim yapacak bütçe varsa yapın
ARTIK BU BİR SEÇİM DENDE ÖTEDİR TÜRK MİLLETİNİN TÜRK CUMHURİYETİNİN TÜRK OLAN HER NE VARSA YA KURTULUŞU YADA KAYBOLUŞU NU SEÇECEGİZ
Siz bu açıklamaya inanmaz yine erken seçim hikayeleri yazarsanız
Niye ittifak yapılıyor?%51 garanti de %55 almak için mi? Elbette ki hayır. Millet uyanmaya başladı.Kendisi açlık sınırında sürünürken yapılan saltanat göze batıyor. Tüm Cumhuriyet kazanımları manevi değerleri dahil satıldı ama dış borç dağ gibi. Sat sat ye devri bitti. Din ve Allah ile aldatmak da bir yere kadar. Şimdi Afrin kullanılarak akıllarınca ümmetçilikten milliyetçiliğe geçiş yapıyorlar.Ama artık yiyen de kalmadı. Eski söylemler aklımıza kazındı. Tek çare SP yi ittifaka almak.Ama onlarda artık bu düzene isyan ediyor. Yani zor gibi.Hele bir de İYİ parti ile ittifak bunların sonu olur..
BUNLAR NE DİYORSA MUTLAKA TERSİ CIKAR
HERKES KULAĞINI DÖRT AÇSIN. UNUTMASIN BU YORUMU TÜRKİYEDEKİ BÜYÜK AĞAYI EN İYİ BEN TANIYORUM. YAZA ERKEN SEÇİM VAR TÜRKİYEDE.BU KEZ İBRE DÖNDÜ KARAMOLLAOĞLUNA.BU KEZ SEÇİM FARZ OLDU TÜRKİYEYE.SÖYLEYEN BEN DEĞİLİM BÜYÜK AĞADIR.SON SÖZ EFSUNLU HARFLERDİR. 7, 125, 430, 600........GERİSİNİ BİLEN BİLİYOR. DOMATESÇİ SENİ UNUTMAK ÇOK ZOR.
Açıklama olumsuz yönde ise kesinlikle bu işin içinde bir bit yeniği var demektir. !
Başlığa bak habere bak!Fiyasko...
Meydan mitinglerinin artması erken seçimin işaretidir.Afrin Harekatı başarıyla sonuçlanırsa,bundan yararlanılmak istenilecektir.
vaktinde diyor salak mısınız?
iyi yanı işimiz gücümüz yok secim secim secim
Ayıp bu habercilik mi şimdi. Başlığa bak İçeriğe bak.
mynet ne biçim başlıklar atıyorsun amacın sadece gaz vermek
seçim yapmak zorundalar çünkü devletin hiç bir kuruma ödenek yapacak mecali nede parası kalmadı savaş açık verdi numarasıda pek tutacak gibi değil bari millet gözünü iyice açmadan seçim şart oldu gibi
kemal bu partinin başında olduğu sürece her ay seçimde yapılsa sonuç değişmez bir insan sürekli boş konuşurmu yahu
adam yok diyor bunlar bar demekki yazmış yarın da var dediler yapmadılar dersiniz. kendi söylediği yalana inanan bir ziyniyet iyiki azınlık. hala mustafa kemalden medet umuyorlar yahu adam öldü öldü
helal sayın bakanıma
başlığa bak “TÜRKİYE ERKEN SECİME Mİ GİDİYOR” haberi aç SEÇİMLER ERKEN OLMAYACAK ZAMANINDA OLACAK mynet mynettttt kendine gellll
clickbaitin allahı
millet tava gelmisken erken secim yapin cayan mayan olmadan
demek kı stepne bahçelide care olamadı 51 bulamıolar bbp aldılar oda olmuo bası ayrı tabanı ayrı dusunuo ıslam dıo vatıkanla gorusmek ıcın 25 mılyon dolar para verıo abdye gıdıo her gıttıgınde yahudı lobılerıyle gorusuo aykut erdogdu belgelerıylen yahudı lobılerıne 65 mılyon doları tek tek acıkladı fetonun tsmalı kpegı ayhan oganı yerın dıbıne soktu bunlrn muslumnlkla falan alaklrı yk muslumn adam yahudı ustun cesaret madalyası alr mı admlar acıklama yptı bızden olmaynlara bu madlyayı vermeyız dıe abd nato ısraıl prjosı adı altında bop es baskanıym dr mı
ysk 5 mılyon ummetı vatandas yapın o zaman belkı 51 ı zorlarsanız :D dusunun vatandas yptgnz col krtenlelerıyln bıle zor 51 bldnz 3 mılyon muhursuz oyda cabası:D
bu Son dakika haber veriniz beni bitiriyor
ne de havaslandınız dimi
işçi emekli köylü ağlamak yok memnunsan yine bunlara oyunu ver.
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