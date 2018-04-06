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Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı düzenleme hakkında açıklamalarda bulundu. Akdağ, "Düzenleme kimyasal kastrasyon öngörüyor. TCK'daki en ağır ceza bu suçu işleyene verilecek. Takdir indirimine dokunmama kararı aldık" dedi.

Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, cinsel istismar suçlarına ilişkin hazırlanan tasarının 12 maddeden oluşacağını belirterek, "Bir çocuğa tecavüz edilmiş ve öldürülmüşse ağırlaştırılmış müebbet hapis getiriyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının üst sınırını ciddi olarak artırıyoruz. Bu kanunda, çocuklara karşı tecavüz ve öldürmenin cezası 50 yıl hapis yatmaya dönüşüyor ki Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza yok" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismarı cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
çok zor günlere geldik tatlı bir çocuk görüyorum sevmeye korkuyoruz ne günlere kaldık
tecavüz edip öldürmezse ceza yok yani...ne kadar saçma yasalarımız var
hala ağırlaştırılmış mühebbet hapis diyorlar ya niye besliyorsun arkadaş ömür boyu..!!
bu işide beceremiyeceğiniz belli oldu..
Geç kalinmis yerinde bir karar!
ya 2 yalancı şahit ayarlayıp iftira atsalar aynı ergenekoncu diye 5 yıl yatırdığınız gibi suçsuz ceza verirseniz ne yapacaksınız çok saglam delilli olmadan bu düşünelecek bir ceza
Ne hadımı idam istiyoruz
Beter olsun bu suçu işleyenlere. cehennemin dibinde yansınlar.
Gözü dönen kimse 200 yıl bile yese umrunda olmaz. bir insanda önce Allah korkusu olacak. kadınlar işlese bu suçu ne yapacaklar acaba merak ediyorum, pranga mı takacaklar
bunun için idam bile azdır
hirsizlik, rusvet, vatana ihanet, tecavuz, vb. suclar idam ile yargilanmadikca sonu gelmez. idama kadar yolu var sozu ondandir. idam ile yargilansinlar gerekli ceza yargilanmasi ile gerceklesir zaten. yani kisacasi hadim degil idam isteruk. yarasi olanlar gocunsun.
ellerine sağlık kimin emeği geçtiyse
BENCE GAYET GÜZEL :))
idam kadar olmasada avrupa birliğinn kanunları çerçevesinde olumlu karar
destekliyoruz
çokk iyii birrr çözümmn
Tecavüz edip öldüren birine, kimyasal hadım mış, ağırlaştırılmış müebbetmiş hepsi faso fiso dur. Bakın dahada artacak taciz tecavüz vakaları. Bu teşvik cezaları yüzünden.
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