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Hükümetten Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını eleştirerek, 'Fransa'nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır. PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz. Terör örgütlerine dost olan,Türkiye'nin dostluğunu kaybeder' dedi.

Hükümetten Fransa'ya sert tepki: Terör örgütüyle açıkça işbirliği!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin şu paylaşımlarda bulundu: "Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre,terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır. Terör örgütlerini desteklemek/meşrulaştırmak, terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma kabul edilemez. Türkiye, terör örgütleriyle mücadelede kararlıdır. Terör örgütlerine destek olan, Türkiye’nin desteğini kaybeder.

UMARIZ FRANSA, RASYONEL OLMAYAN BÖYLE BİR ADIMI ATMAZ

Terör örgütleriyle Türkiye’ye karşı işbirliği ve dayanışma içine giren ve teröristlerle birlikte Türkiye’ye saldıranlar, teröristlerle aynı muameleyi görürler, teröristler gibi Türkiye’nin hedefi olurlar. Umarız Fransa, rasyonel olmayan böyle bir adımı atmaz.

FRANSA CUMHURBAŞKANI 'KÜRTLERE DESTEK GARANTİSİ VERDİK' AÇIKLAMASI ALTINDA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ GİZLEYEMEZ

Terör örgütlerinin dostluğunu Türkiye’nin dostluğuna tercih edenler ile Türkiye ile işbirliği ve dayanışma yerine terör örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içine girenler;eninde sonunda dostları terör örgütleriyle birlikte kaybedeceklerdir. Nasıl ki ABD’nin PYD/YPG’yi SDG adıyla gizleyemedi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 'Kürtlere destek garantisi verdik' açıklaması altında PYD/YPG terör örgütlerini gizleyemez. Mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye terör örgütleriyle Afrin’de ve her yerde anladıkları dilden konuştuğu gibi bundan sonrada anladıkları dilden konuşmaya, inlerine girmeye ve tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edecektir.

TERÖRE BİR KEZ DAHA LANET OLSUN

İstanbul Adalet Sarayı’nda görevinin başında iken teröristlerce şehit edilen merhum Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin sene-i devriyesinde bir kez daha rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz.Mekanı cennet olsun... Teröre bir kez daha lanet olsun."

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Bekir Bozdağ PYD YPG

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
FRANSA BİR TERÖR ÜLKESİDİR. YOK EDİLMELİDİR
adamlar açık açık söylüyor işte . bişey yapamayacağını biliyor da söylüyor .
Fıransaya bak tekdişi kalmış canavar afrikayı 300 sene sömürdünüz ili diriyi dikip buryamı göz dikdiniz 5 sene sonra suriyenin yarısı türk toprakları olacak a dayadıklarım.
Tabiki Tüm Avrupa ülkeleri Amerika Türkiye düşmanı Bunlar Dost Değil yüzümüze gülüp arkamızdan kuyu kazıyorlar
desteklesen ne olurki fransa senide atarız ortadoğudan abd gibi
Yien kandırıldınız beyler bağırın bakalım
buna yorum yapmaya gerek yok yeni bişeyde değil almanya fransa norveç v.b ülkeler amerikayla birlikte teröre destek oluyor TÜRKİYEYİ İSTİKRARSIZLAŞTIRIP DOST MEDENİ ÜLKE PROFİLİNDE İÇİMİZDEKİ AHMAKLARI KANDIRIYORLAR BUNU BİLMEYEN YA HAİNDİR YADA SAF
Bizde biliyoruz acikca isbirligi oldugunu...,turkiye ne yapacak onemli olan bu...geyik muhabbetini birakalim.Cok sert ! cevap verme dumenlerini gecelim radikal kararlar alalim.Turkiye herseyi hala oyun zannediyor.Bir tepki ortaya koyalim dunya ne demek istedigimizi anlasin ama siyasilerimizin yaptigi sadece bos konusma
ne ekersen onu biçersin!
biZ ne yapacagız o daha önemli.acın kapıları suriyelere gitsinler avrupaya.
herkezin olduğu saf kapalı kartlarla oynanırken oyun şeffaf hal almaya başladı kendi ağızları ile ilan etmeleri bizim açimızdan bundan sonraki surecte daha iyi net konusabiliyoruz en azindan
Nerde kaldı Milliyetçilik almayın bu Hainlerin arabalarını ve diğer ürünlerini boykot edelim. Bundan böyle Yeminle almıyacağim Hainlerin mallarını
tepki göstermek tamam ama şaşıranda yok fazla Gavur gavurluğunu ,kahpe kahpeliğini yapacak Bizde Üzerimize düşen neyse onu yapacağız Allah Devlete Millete zeval vermesin Rabbim Mehmetciğin yardımcısı olsun çok kez yazdık "Mesele Erdoğan meselesi değil;ASRIN HESAPLAŞMASI" Herkes tavrını tarafını ona göre belirlesin "bize ne siz gidin " tarzı Kahpelik kokan sözlerden vazgeçsin
bırakın bir gün kendilerinin başına bela olacak bu terör zaman gelecek avrupa perişan olacak bu terör örgütlerine kuçak açmaktan başlarına büyük bela hazırlıgı yapıyor avrupa türkiyeye bi şey olmaz biz terör olaylarına halk olarak alıştık vız gelir bize bizi kim tehdit ederse etsin zaten ölecez ha bu gün ha yarın kellemizi koyduk ülke olarak 40 yıldır mücadele ediyoz onlar bir patlamayla ohal ilan edenler zaman gelir o besledikleri terör kendilerinin başına bela olur inşallah ALLAH TERÖRÜN EN KISA SÜREDE BELASINI VERECEKTİR
AYIDAN POS GAVURDAN HİÇ BİR ZAMAN AMA HİÇ BİR ZAMAN DOST OLMAZ
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