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Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 07:54 | Son Güncelleme

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına ilişkin "Son açıklamaları göstermektedir ki ABD Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir. Zeytin Dalı Harekatı masum sivillere veya Kürtlere karşı bir harekat değildir; terör örgütlerine karşı bir harekattır" ifadesini kullandı.

Hükümetten kritik Afrin açıklaması!

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Türkiye’yi takdir etmesi gerekenlerin; hala yalan ve yanlış bilgilerle algı oluşturmaya çalışmaları Türkiye düşmanlığıdır.

Türkiye kınayıcının kınamasına bakmadan, kimseden de takdir beklemeden bildiği doğru yolda ilerlemeye devam edecektir.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Bekir Bozdağ ABD Menbiç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
onlar çok iyi anlıyorlar ama işlerine gelmiyor, oyuncağı alınan çocuk nasıl ağlarsa, batı ve katil abd kurdukları terör örgütünün yok olması karşısında ağlayarak ellerinden geleni yapıyorlar. tüm dünyanın bunu anlaması lazım.
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