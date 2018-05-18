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Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:05 | Son Güncelleme

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen ile ilgili iddiasına Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi. Son dakika habere göre, Bozdağ yaptığı açıklamada "Türkiye, teröristbaşı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Gülen ile ilgili iade talebinde eksik yok" ifadesini kullandı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Muharrem İnce'nin Gülen'in iade süreciyle ilgili kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır" denildi.

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, dün telefonla CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu “Gece Görüşü” programına bağlanmış ve kendisini arayan bir Amerikalı'nın, Türkiye'nin Fethullah Gülen'i usulünce istemediğini iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

''24 haziranda cumhurbaşkanı olduğumda yargıyı temizleyeceğiz, bağımsız bir yargı kuracağız dedim. Gülen'i getirteceğimizi söyledim. Teslim etmezlerse, 24 Aralık'ta, yani Noel'de, İncirlik'teki ABD askerleri Noel'i ülkelerinde kutlar dedim. Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın Cumhurbaşkanına soruyorum: Fethullah Gülen'in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?''

BEKİR BOZDAĞ'DAN İNCE'YE YANIT: İFTİRA ATIYORSUNUZ

Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt veren Bozdağ, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir. Sayın İnce, siz alenen yalan söylüyorsunuz ve ABD'den arayan her kimse onun ağzından utanmadan ülkenize iftira ediyorsunuz. Sayın İnce, unutma ki Türk halkı başka ülkeden telefonla arayanların kullandığını, kukla olarak görür. Kuklaları da Cumhurbaşkanı seçmez. FETÖ kurucusu ve yöneticisi 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun birinci derecede faili terörist başı Gülen ve onun bilumum teröristlerini dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, hangi deliğe girerlerse girsinler, bulacağız, getireceğiz, yargıya teslim edeceğiz. Kaçış yok."

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı'ndan İnce'nin Gülen iddiasına ilişkin yapılan açıklamada "Talepler, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ muharrem ince Fetullah Gülen

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