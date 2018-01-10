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Hükümetten son dakika erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 16:18 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, erken seçim iddialarıyla ilgili son dakika bir açıklama yaparak "AK Parti ve MHP’nin erken seçim talebi yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli buluşması ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ erken seçim ile ilgili soruya "Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek" dedi.

Bozdağ açıklamalarını şöyle sürdürdü:

AK Parti ve MHP'nin erken seçim talebi yok. Halkımız 16 Nisan'da seçimin ne zaman yapılacağına karar vermiştir. Seçim kararını kirli hesabı olanlar veremeyecek. Bu tür sorunları artık gündemde tutmayın.

Türkiye'deki Olağanüstü Hal için ilan edildi. Hızlı karar almak, FETÖ ile mücadele etmek, güvenliği daha hızlı sağlamak, demokrasimizi güçlendirmek ve kısa sürede olağan döneme dönmek amacıyla ilan edildi. Ama geçen zaman içerisinde OHAL'i devam etmemizi gerektiren şartla ortaya konuldu. Bir kez daha uzatılacak.

Ayrıntılar geliyor...

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MHP ak parti Bekir Bozdağ erken seçim Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bekir Bozdağ sanırım MHP'nin de basın sözcüsü oldu. Ey Bahçeli ne deyim sana bilmiyorum ki, Bizleri bu hale düşürdün ya sana hakkımı helal etmiyorum.Ama gün gelecek bugün biz nasıl ızdırap çekiyorsak sandıkta sana da hesabını soracağız.
Anket sonuçları kötü çıkıyor tabi. Anket sonuçları İYİ çoksa yarın yapardınız seçimi :D
ERKEN secim oldu AKP birinci MHP ikinci parti beraber kol kola yönetecekler hayirli olsun
kendi çalar kendi oynar yok erken seçim olacak yok hadi gelin karsımıza deyip onlar 1990 lı yıllardı bitti 6 aylık hukumetler
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