Hükümetten son dakika KHK açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı.

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK ile ilgili AK Parti'den dün son dakika açıklama gelmişti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu düzenleme darbe teşebbüsü, sadece o gece ve 16 Temmuz sabahıyla ilgili. 15 temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır" demişti.

MHP'Lİ VEKİLDEN KHK ÇIKIŞI: HUKUK DEVLETİ TABUTUNA SON ÇİVİ ÇAKILIYOR

MHP Milletvekili Atila Kaya, KHK ile getirilen tek tip kıyafet için, '12 Eylül’e dönüş' yorumu yaptı. Kaya, “Bir süredir Anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu. MHP lideri Bahçeli ise, KHK'ya ilişkin eleştirilere, "Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler" sözleriyle karşı çıkmıştı.