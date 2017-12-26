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Hükümetten son dakika KHK açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 11:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK maddesiyle ilgili hükümetten son dakika bir açıklama geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Milis yorumları için hukuki dayanak yok" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı.

Sivillere silah kullanma hakkı verdiği öne sürülen KHK ile ilgili AK Parti'den dün son dakika açıklama gelmişti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bu düzenleme darbe teşebbüsü, sadece o gece ve 16 Temmuz sabahıyla ilgili. 15 temmuz gecesi ve 16 Temmuz gününü ifade etmektedir. Terör eylemleri ifadesi de darbe teşebbüsünün terör eylemi olması nedeniyle yazılan bir unsurdur. Sonrasındaki eylemleri hiçbir şekilde kapsamamaktadır" demişti.

MHP'Lİ VEKİLDEN KHK ÇIKIŞI: HUKUK DEVLETİ TABUTUNA SON ÇİVİ ÇAKILIYOR

MHP Milletvekili Atila Kaya, KHK ile getirilen tek tip kıyafet için, '12 Eylül’e dönüş' yorumu yaptı. Kaya, “Bir süredir Anayasa ve hukuk devleti olmaktan hızla uzaklaşıyorduk. Yeni 2 KHK, Anayasanın üstünlüğü, hukuk devleti anlayışının konulduğu tabuta son bir çivi çakmak anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu. MHP lideri Bahçeli ise, KHK'ya ilişkin eleştirilere, "Kriz severler her fırsattan istifadenin peşindeler. Kaos ve korku tacirleri her gelişmeyi karalamanın, her durumu haşince kurcalamanın, haince kumpasa çevirmenin hevesindeler" sözleriyle karşı çıkmıştı.

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KHK

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
Bal gibi var.Koyunları kandırırsınız ancak bizi değil.
@muratfitil bunLAR 2019 SECİM BOZGUNUNDAN SONRA İKTİDARI BIRAKMAMAK İÇİN BİŞEYLER PLANLIYOR OLABİLİRLERMİ
@@muratfitil Bir tiyatro sahnesi gibi... Bu fasfataları makarna yiyenler yer anca... Türkiyeyi yaşanmaz kılmak için bir Padişah rejmi kurmak için elinden geleni yapıyor. Bunlar seçimi kazanamazsa herkeze darbeci ve Fetocu diye saldıracaklar. Saldıracak militanlarıda bu yasayla koruyacaklar.
@muratfitil aynen
AKP SÖZCÜSÜ MAHİR ÜNAL YAN YAZILANI OKUMAKTAN ACİZSİNİZ YADA AKLIMIZLA DALGA GEÇİYORSUNUZ ,MADEM 15-16 TEMMUZ GÜNÜ NÜ KAPLAYACAK NİYE YAZMAZSINIZ ORAYA ANLAMADIM.HALKI KUTUPLAŞTIRDINIZ ŞİMDİ DE NEFRETİ KÖRÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN YETER . BU 15 TEMMUZ DARBE YAPMAYA ÇALIŞAN ŞEREFSİZLERİ BİTİRİN ,HER BOKU ORAYA BAĞLAMAYIN YETER
@haydar.sanaga13 sizi ilgilendiren bişey yok merakmetmeyin,darbeyi ezip geçen halk la alakalı.o yüzden siz rahat olun sizden bahsetmiyor KHK .yani siz dış kapının mandalisiniz:))) troller sizi
@haydar.sanaga13 --KARDEŞİM MAKSAT ÜZÜM MÜ YEMEK BAĞCIYIMI DÖNMEK MİLLET BUNU bilmiyor kin ve nefretle ülke yönetiliyor 15 temmuzu yapan darbecilerin alayı yakalandı hatta fazlası yakalandı hiç suçu olmayan subaylar bile kovuldu binlerce asker kovuldu kapattılar hayır sıradan masum insnalara başladılar içeri tıktılar herkezi tıktılar yetmedi KHK lar ile acayip şeyler yapıyorlarç
HUKUKİ DAYANAK YOK DENİLİYOR!SİVİLLERİN YARGI VE KOLLUK GÜÇLERİNİN YERİNİ ALMASI VEYA ONLARA TANINMAYAN YETKİNİN SAHİBİ OLMASINA BİR HUKUKİ DAYANAK VAR MI ACABA?PEKİ KAÇ KİŞİDE RUHSATLI VE RUHSATSIZ SİLAH VE PALA VAR AÇIKLAR MISINIZ LÜTFEN?
haklısın baskan gün gelicek bu yazıp kurtardıklarınıSizinde ellerinizden öpücek.. etme bulma dünyası
zaten bu kanun ilede olmayacağı anlamına hiç gelmiyor,bence her gurup kendi silahlı milislerini oluştura bilir bu kanunla aynı ırak gibi oluruz ,hele kurdler bu olaya tam açık asker ateş açsa terör saldırısı var deyip adamlar direk karşı ateş etme hakkını kendisinde görebilir bence hiç doğru olmamış., olan sivillerden ziyade askere olur gibime geldi.
asteymene silah yok, uzman erbaşa silah yok, Hakkari'de geçenlerde bir uzman beylik silahı yok diye kendini savunamadi yol ortasında şehit oldu. (sivile silah vermek ne demek, bence silah verme işi yok eğer varsa felaket) 15 temmuzda darbeye müdahalede birileri suç işlediyse onları şimdi yargıla ya da akla. böyle yasa ile onları koruyamaya kalkışmak ne demek. o zaman kenan Evren de anayasaya madde koymuştu, darbeyi yapanlar yargilanamaz diye, onu ne hakla eleştirebilirsin, yasa ile birileri korunamaz.
mhp neden şikayet ediyor ki, bu canavarı siz yarattınız
Herkesin aklına o gece kafa kesen, askeri linç edenler geliyor ama bu KHK ile darbenin sahte olduğu, bunu planlayanların ileride yargılanmasının önüne geçmek olduğu ve en önemlisi bir teşebbüsün daha olacağını, katılımın artmasını sağlamak için çıkarıldığını bilseniz iyi olur.
@yaseminkurt kafa kesen yoktu bu bir halkına silah sıkanda asker değildi bu 2 darbede sahte değildi buda 3 ha siz devam edin buyrun birdahakine o kafa kesenleride görme ihtimalinizi düşünerek buna kalkışın buyrun yiyorsa buyrun bu vatanı size yedirtmeyeceğiz bunu bilin ona göre hareket edin buyrun
KHK Demokratik cumhuriyeti olduk tüm halkıma hayırlı olsun
Peki o bir gün için yani bu hain FETÖ'nün ülkemizi ele geçirmek için yaptığı ayaklama teşebbüsü akşamı için çıkartılmış da o akşam sadece askerlik görevini yaparken verilen emri yerine getiren, bilinçsiz askerimizi, olay başladığında uyanan ve silahını teslim eden askerimizi darp edenler, onları linç edenler, onların boğazını kesenler cezasız mı kalacak? Kasıtlı olarak ele geçen fırsatı değerlendiren asker düşmanları cezasız mı kalacak? Topluma güç kullanma yetkisi verilmesi gerçekten büyük tehlike ve ne getireceğini kimse kestiremez. Allah sonumuzu hayırlı etsin nereye gidiyoruz acaba ?
@16iyisekiz darbe yapmaya kalkışacaksanız ona göre hazırlıgınızı yapın birader öyle iftirayla olmaz kefeninizi giyin gelin darbe yapacaksınız yada adam gibi uslu durun bu ulkenizi sevin biz yedirtmeyeceğiz abd ye teslim etmeyeceğiz bu ulkeyi fetocuysan ona göre adımını at uyarıyoruz
KHK ile devleti idare etmek ve DARBE ile yönetmek aynı şeydir.Çünkü KHK lar ancak ve ancak DARBECİ-DİKTATÖR ve MİLLETİNDEN KORKAN KORKAK İDARECİLERİN SIĞINACAĞI YOLDUR. RTE ve AKP milletinden korkak ucuz kahramanlar. Hoş ŞEHİTLERİ SATAN,KOMŞUSUNDA İÇ SAVAŞ ÇIKARTAN SİYASAL İSLAMCILAR TERÖRİST KAFALI DENDİĞİNDE ALINMASINLAR ÇÜNKÜ TAM O ZİHNİYETİN SAHİPLERİDİR.
@ilhansafa fetöcüler düşünsün sen niye dertlendin bir senmi yaşıyon turkiyede ohal olduda seni etkileyen ne içiyorsan içiyon sıcıyorsan sıcıyon karışan yok ne oldu fetöcü abilerini yakalandıkca sesiniz cıkıyor biz hayatımızdan memnunuz özgürce yasıyoruz fetöcüler düünsün sanane ucuz kahramanı 15 temmuzda gördün birdahakine darbeye kalkışacaklar varsa ona göre planını yapsın biz kefenimizle çıkıyoruz onlarda yanlarına kefen alsın gelsin öyle yok bedevaya ülkeyi satmak sizin gibilere yedirtmeyeceğiz ülkeyi
Yahu siz nekadar kilictaroglu kafalı gezizekalisiniz komsunuzun evinde yangın çıktı kurtarmak için komsunuzun kapısını kırıp evine giriyorsunuz şimdi siz mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlalden yargilanmanizmi gerekiyor bırakın bunları domuz gibi biliyorsunuz ama Akp gitsinde nasıl olursa olsun yarin fetocularida savunursunuz aklınızı başınıza alın birtane Türkiye var gemi batarsa hepimiz batarız
@mertscan Fetö ne istediyse veren kim? Fetöcülere darbe yapsınlar milleti vursunlar diye tankı tüfeği kim verdi? Domuz gibi biliyorsunuz ama millete yedirmeye çalışıyorsunuz
@mertscan Yorumun zeka seviyeni ortaya çıkarmış...
@mertscan Gemi zaten batıyordu, siz 14 yıldır oy verdiniz. Biz batan geminin malları olmak istemiyoruz. Bunun için demokratik haklarımızı kullanacağız. Sizi de kurtaracağız, merak etmeyin.
Kendi milletinin silah kullanmasından korkan nasıl bir atatürk partisi olabilir ki ?
Türkiye Cumhuriyeti KHK larla hukuk devleti olmaktan çıkmış. şeyhler, dervişler, müritler, hırsızlar, dolandırıcılar, gaspçılar ülkesi olmuştur. kabile devletinin reisi şimdi kına yaksın. bu da oldu...
Bu Khk'nın kabulü Türkiye'nin bitmesidir.Akp'li birçok seçmenin Khk dan hiç haberi olmayacak. Ne anlama geldiğinide anlamayacak. Fakat milyonlarca insan bunun ne anlama geldiğini biliyor. İktidar Türk milletini iyicene aptal yerine koyuyor.
HALK NEDEN SİLAHLANSIN NEDEN KARŞI KOYSUN. KOLLUK KUVVETLERİ NEDEN VAR, SAVCI HAKİM NEDEN VAR. HA KOLLUK KUVVETLERİ AZ İSE ÇOĞALTILIR. 15-16 TEMMUZ İSE NEDEN TARİH KONMAZ.
@obalki 15 temmuzun özelliği askerin ve polisin içine sızan fetocular dı ve etkisizleştirildi bunu yaparkende vatanını sevenler yardımıyla oldu fazla konuşma
''KOYUN ÖMRÜNÜ KURTTAN KORKARAK GEÇİRİR, HALBUKİ ONLARI YİYEN ÇOBANLARDIR''...
Ya b u kadar zormu bu KHK sadece 15-16 temmuzda tankın üzerine çıkanları ve gariban askerleri boğazlayanları kapsar dersin olur biter.Hiç haberi olmadan çocukları komutanlarının talimatı ile oraya götürülen masum askerlerin aileleride üzüntülerinden kına yakarlar.Ya devlet başa ya kuzgun leşe.
@cemo3641 yok öyle bu khk gideceği yere gitti darbe yapmaya kalkanlar düşünsün sanane fetöcüler pkklılar daeşliler düşünsün sana ne
bal gibi var da, görmemezlikten gelyorsun.
demek ki temizlik yapılacak bunlar zaten teröristti kısveti adı altında gibime geldi.
ulan türkiyemizin içindeki zati aşizik sinsi gizli onursuz adi düşmanlar iki kelimeyi tam anlamadan sorunsuzca adice karşı cıkanlar yok yere khk,nın daha nasıl hangi şartlara tesadül edildiğini dahi anlamayan savsatların neye itiraz ederler bunu anlamakta fayda var gelelim bu khk,da devamlılıkları olsun ne olur burda türk düşmanlarına cirit atmalarını önleme yapar korku salar ama bu durumda bazı olaylar cikar doğrudur sivillere bu gücü vermek asılkar deyildir ama gerekirse verilsin. khk 15-16-daki darbe girişiminde sivillere tanınan haktır. şuanki durumda bu hakkı vermiyor biline dursun s.ss
Cezai ehliyeti yoksa bu parayla tutulan adamlar kimseyi tanımaz.Bilmem anlatabildimmi.
Vatan hainleri sen kalkıp Türkiye Cumhuriyetine darbe yapacaksın vatandaşda buna engel olunca kalkıp khk'ya kafa tutacaksın.Devlet yapması gerekeni yapmıştır bu kanunu çıkaran bütün eller dert görmesin hainlerde boşuna çabalamasın rahatsız olan varsa gidip amerikanın kucağına otursun
O ZAMAN TARİHİ BELİRTİN OLSUN BİTSİN ANCAK TARİH KONMAZSA BU KANUN ÖMÜR BOYU GEÇERLİ OLUR.. BİZ HALK OLARAK ANLIYORUZ DA BU KANUNU ÇIKARANLAR ANLAMIYOR MU? TARİH ATMADIKLARINA GÖRE DEMEK Kİ BU KANUN DA BİR ÇIKARLARI VARDIR.
Her hamle kendi sonları geldiğinde başlarına geleceklere şimdiden farkında olmadan imkan sağlamaktır, bunun farkına varsalar bi :) Bunu da ilk uygulayan yine kendilerine destek verenler olacaktır, neden? Gün geldiğinde bunların ne olduğu ortaya çıktığında kendi destekçileri sıranın kendilerine geleceğini bildiğinden, bunlar hain diyerek ilk onlar vuracaktır.
@madein33 tamam öyleyse itiraza gerek yok bu kararname ilgili yeri rahatsız etsin sen niye rahatsız oldun darbe yapmaya kalkısacaklar düşünsün
@ardaank Siz bizim ülkemiz gibi bir yerde olası farklı bir olayda zan veya sanma karşısında bahsedildiği seviyede küçük çaplıda olsa hesapsız bir durum olmayacağını mı düşünüyorsunuz. Doğuda askeriye şehirde operasyonvari olayı olsa, onları darbe yapıyor sandık deseler ne diyeceksiniz. Kaldı ki bu devletin askeri ve polisi bu kadar çaresiz mi. Gerçi sizde haklısınız, askeriyenin % bilmem kaçıyla neredeyse ülkenin esir düştü düşeceği akla gelince daha fazlasının oluşturacağı zararı bende düşünemiyorum. Olursada halk gerçkten üzerine düşeni yapar ya da ondan fazlasında da zaten darbe olmuş olur
sokalar silahlı akmilislerle dolu uyuyormusunuz
SAYIN ATİL (L)A KAYA TOKMAK BAŞKA VURUYOR DAVUL BAŞKA ÇALIYOR DEVLET EFENDİYE SORDUNMU BU AÇIKLAMAYA YAPARKEN ? DEVLET ABİN BAŞKA BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI? UTANIR OLDUM SİZDEN AMA YİNEDE ÜLKÜCÜLÜKTEN VAZGEÇEMİYORUM, 12 EYLÜL ÖNCESİ MÜCADELE ETTİKLERİMİZ SİZDEN VATANSEVER ÇIKTI YETER ARTIK BİTİDİNİZ MHP 'Yİ BABANIZIN ÇİFTLİĞİ DEĞİL ORASI
15-16 temmuz..tarıhı yaz olsun bıtsın..yazmazsan art nıyetlısın veya ılerıde boyle anlayacak kanun uygulayıcılar çıkabılır... madem net olmak ıstıyorsun. tarıhı koy tartısma bıtsın.
demek ki artık herkes kendi inancına göre ordusunu kurup diğerlerini temizliyebilecek, bunumu istiyorsunuz cahiller sürüsü
KHK KRALLIĞI OLDUK. CUMHURİYETİN VAR OLUŞ DİREĞİ MECLİS DEVRE DIŞI. NİYE KIVIRIYORSUNUZ? HALKI HÜKÜMET YANLISI VE KARŞITI DİYE AYIRMAYA ÇALIŞIYORUZ VE NEDEN BİZDEN YANA OLANA CEZA YOK DİYEMİYORSUNUZ..? İNSANLARIMIZI NE OLUR KARPUZ GİBİ BÖLMEYİN. SİVİL HALK YASALAR ÖNÜNDE EŞİT OLMALIDIR.
sayenizde HUKUK YOK OLMUŞ
MİLLET SİLAHLANMAYA KENDİNİ KORUMAYA YONLENDİRİLİYOR HERHALDE..
yine inkar eden bir yobazlık..çavuşeskuyu özel ordusu bile koruyamadı haberiniz olsun..tüm diktatörlerin sonu aynı oldu..hepsikoltuk ve gt korumak için aynı şeyleri yaptı ama sonları değişmedi...
yani diyor ki 15 temmuz gecesi bizim militanlarımız Türk askerinin kafasını kesti biz de onları yargılamamak için karar çıkardık...
fetöcülerin rahatsız olması korkmasını anlarızda size ne oluyor sizdemi fetöcüsünüz hayırdır normal bir vatandaş sa insan korkulacak birşey yok darbe planınız varda öldürürlürüm korkunuzmu var devlet bu kararı 17 temmuzda cıkarmalıydı 1.5 sene sonra cıkardı ha 15 temmuzda inenler kefenini aldı cıktı vatanını vermemek için yine çıkar herzamanda cıkacak siz neden rahatsız oluyorsunuz
saydınızmı zabıt tuttunuzmu kaç kişi çıkmış sokağa...
neka düşüncesiz milletiz sanki sokağa çıkınca kimin fetöcu kimin olmadığı belli olcak kim kime dum duma olcak tipini beğenmediğine sıkacak millet bu kadar basit sakallar sakalsızlar esmerler sarışınlar savaşı olcak az mantıklı düşünseniz olayın oraya gittiğii belli iç savaş çıkartmak için elinden geleni yapıyorlar bunlar sırf israil abd bop projesi rockfeiiler ailesi nin adamı olduukları için müslüman insan namazını kılar ibadetini eder başka şeye karışmaz
BAHÇELİ BİRŞEYLER SÖYLE TAM SİZİN İSTEDİĞİNİZ GİBİ KHK ÇIKMIŞ NE BEKLİYORSUNUZ
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