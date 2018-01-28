Hükümetten son dakika kritik ABD açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin, PYD'ye silah yardımının durdurulacağına yönelik Türkiye'ye verdiği sözleri şu ana kadar tutmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ özetle şunları ifade etti;

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.

Bu harekatın hedefi Suriye'de toprak kazanmak değildir. Çünkü bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Bu harekatın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak, güvenli hale getirmektir. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, siyasi birliğine ve Suriye devletine saygı içerisinde icra edilmektedir ve öyle icra edilecektir.