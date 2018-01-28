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Hükümetten son dakika kritik ABD açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 5 saat önce

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti" dedi.

Hükümetten son dakika kritik ABD açıklaması

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin, PYD'ye silah yardımının durdurulacağına yönelik Türkiye'ye verdiği sözleri şu ana kadar tutmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ özetle şunları ifade etti;

"Bundan sonra Türkiye sadece söze bakmayacak, sözle beraber icraata bakacak. İkisi birbirini tutuyorsa mesele yok. Şu ana kadar maalesef ABD yetkililerinin Türkiye'ye verdiği sözlerle arazideki icraatları birbirini tutmadı. Her icraat, verilen sözü tekzip etti.

Sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınır boyunda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini yok eden ve askerimize, polisimize, güvenlik birimlerimize saldıran, bölgede PKK'nın devletleşmesine yol açan ve PKK'nın devletleştirilerek terör ordusu kurulmasına yol açan hiçbir gelişmeye Türkiye müsaade etmeyecektir. Bunun arkasında kim olursa olsun onlarla dişe diş mücadeleden de çekinmeyecektir.

Bu harekatın hedefi Suriye'de toprak kazanmak değildir. Çünkü bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Bu harekatın hedefi, bölgeyi terörden arındırmak, güvenli hale getirmektir. Bu harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine, siyasi birliğine ve Suriye devletine saygı içerisinde icra edilmektedir ve öyle icra edilecektir.

CHP'lilerin yaptığı, PKK'nın 'ÖSO'yu itibarsızlaştırma, DEAŞ gibi gösterme' çabalarının anamuhalefet tarafından dillendirilmesinden başka bir şey değildir. Bu ağız, terör örgütü ağzıdır.

"MÜNBİÇ DE FIRAT'IN DOĞUSU DA BUNLARDAN TEMİZLENECEK"

ABD'li yetkililer ve başka destek verenler hedeflerinden vazgeçmediği ve bu hedefleri tamamen rafa kaldırıp buradaki bütün planları, organizasyonları dağıtmadığı sürece bu planları biz dağıtacağız, organizasyonları biz bozacağız. Münbiç de Fırat'ın doğusu da bunlardan temizlenecek."

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ABD Bekir Bozdağ Son dakika

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
kim demiş bu lafı bekir mi? git incirlik üssünü kapat keşke söylediklerini yapabilseler
Bopçu akp amerikaya kafa tutamaz.Amerika akp yi kandırmıyor.Akp Türk milletini kandırıyor.
Eyyyyyyyyyyyyyy Piskopat amerika Hergün Dua ediyorum Yarabbim Amerikayı yerle bir et Amin.Bu dünyayı sizmi yarattınız ki her pisliğin altından Amerika çıkıyor.Şeytan görsün yüzünüzü.
BU SINIRLAR BU HALALE NEDEN GELDİ KİM GETİRDİYSE SAVAŞ ONLARIDA İÇİNE ALSIN ONLARLADA SAVAŞALIM
@vural1946 bu nasıl kafa o sınırı o hale getiren katil Esad..çok cahil kalmışsın öğren bunları..
abd Rusya sen önden git biz arkadan geliriz
helal olsun işte biz başımıza her dediklerini yapan politikacılar istemiyoruz böyle milli menfeatlerini koruyan yürekli insanlar istiyoruz doğru yoldasınız sonunakadar arkanızdayız ölümüne kadar
@05meteor Öl o zaman. Oksijen israf etme.
HÜKÜMETTEN ŞİMDİYE KADAR DUYDUĞUM EN GÜZEL AÇIKLAMA HERHALDE AKPNIN GÖZÜ AÇILDI BUNDAN SONRA KANDIRILAMAYACAK
yine kandirıldik desene yav nolcak
@metal1453 OKUMASINI BİLMİYON, YAZARLIĞA HEVESLENMİŞSİN. AMERİKA SÖZÜNÜ TUTMUYOR DİYENE NE DİYE CEVAP VERMEK İÇİN YIRTINIYORSUN?
Yani sizi "Kandırdı" demi. Onların ağzına bakıp Suriye'yi karıştırdınız Şam da namaz yerine ŞAMARI yediniz. Memleketi getirdiğiniz hale bakın milyon dolar yolsuzluklar yaptınız onları bile utanmadan inkar ettiniz.
@baretta24 AMERİKANIN SÖZÜNE GÜVENİLMEZ DİYOR. BU SÖZ SANA MI BATTI?
Günaydın Sayın AKP hükümeti siz ABD ti ve onun iki yüzlü politikalarını yeni öğrendi iseniz Ülkenin Onbel yılını boşa heba etmişsiniz.Yazık bu millete ,Yazık bu devlete?
Çok doğru söylemiş.Bizde vatandaş olarak siyasilerin soylediklerine bakıyoruz ama icraatlarını göremiyoruz. Dün dündür misali söylenenleri yutuyorlar.
Eeee GÜNAYDIN artık!
bir zamanlar FETO başını savunanlar kimlerdi ?
İçimizdeki bazı ABD çomarı yerörist sevicileri ABD ve teröristleri lanetleyeceklerine iktidara saldırıyor.bunlar operasyona karşı olduklarını delikanlı gibi söyleyemiyorlar böyle cart curt ederler.
@s.hazir şu yorumu yaparken geçmişi biraz hatırlasan eminim insan oldugunu allahın varlıgına inanan birinin şu yorumu yaparken allahtan korkup kulundanda utanıcagına tüm kalbimle inanıyorum rabbim dogruya dogru yanlışada yanlış demeyi işallah birgün sanada nasip eder
@iby_35 sana neden dokundu benim yorumum?
bakıyorumda herkes abd ye efeleniyor madem öyle türkiye de kaç tane üssü var neden bunları kapatamıyorlar onun için sadece gülüyorum
salak olursan herkes seni kullanır.
Nereden savaşacaksın mynet üzerinden mi
BİRİ BİZİ ALDATIYOR.... AKP YE KİM MUHALİF YORUM YAPARSA TERÖRE HİZMET EDİYORMUŞ... TERÖRİSTİ DAVUL, ZURNA İLE KARŞILAYIP, UĞURLAYAN CHP MİYDİ ACABA..: ??
2019 seçimlerine kadar konuşun...seçimlerden sonra bu konuşmalar çabuk unutulur...ABD ile yeni planlar konuşursunuz
hüloooooğ
CHP BEKLENEN DAVRANIŞ
EYY BOZDAĞ, BIRAKIN ÇAMUR ATMAYI DA ŞU ÜLKEMİZDEKİ TERÖRİST SURİYELİLERDEN 18 YAŞ ÜSTÜNDE OLANLARIN BANKAMATİK MAAŞINI KESİN VE ÖSO BİRLİKLERİNE KATILMASINI SAĞLAYIN. ADAMLAR HEM DEVLETİMİZDEN MAAŞ ALIYOR, HEM DE UCUZ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYOR. KENDİ VATANDAŞIMIZ AÇ VE İŞSİZ.
@hikmetgungor çamur atmıyor Abd çomarlarına ve terörist destekçilerine haddini bildiriyor..senin nereni acıttı ?
VAY ŞAŞKIN VAY? PARTİ YÖNETİMİNDEKİ TERÖRİSTSEVERLERDEN VE ONLARIN SÖZLERİNDEN HİÇ Mİ HABERİN OLMUYOR?
@kmlenes hdp ve chp den bahsediyorsun sanırım..
AMARİKAN GAVURUNDAN KURTULMANIN YOLU BURDAKİ KOCASINI ( İSRAİL) YOK ETMEKTEN GEÇER BİR DE BAŞINDAKİLERİN İNGİLİZ YAHUDİSİ OLMADIĞI PETROL ÜRETEN ÜLKELER PETROLÜN DEĞERİNİ DOLARLA BELİRLEMEZ SE AMARİKAN GAVURUNUN PİLİ BİTER !
Bizdeki yerli terörist sevicisi Abd çomarları Abd ye lanet okuyacaklarına salyalarınu akıtarak ülke yöneticilerine saldırıyor..iktidarı beğenmeyebilirsiniz eleştirebilirsiniz ama gün o gğn değil.
ABD LERİNİN SÖZÜNE ASLA İTİBAR ETMEMEK GEREKİR.ALINAN KARAR YERİNDE VE GAYET GÜZELDİR.AYNEN DEVAM EDİLMESİ 20 SENE ÖNCELERİNDE OLDUĞU GİBİ ASLA VE ASLA ABD NİN SÖZLERİNE İTİBAR EDİLMEMESİ ALINAN YERİNDE VE EN GÜZEL KARARDIR.TÜRKİYE CUMHURİYETİ BUNU ARTIK BÖYLE DEVAM ETTİRMELİDİR
bakan olan siz siniz.. biz sizleri seçtik,yetki verdik değerlendirmeyide lütfen siz yapınız...
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