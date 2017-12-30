HABER

Hükümlü hırsızı ziyarete geldiler, hırsızlık yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 00:51 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan ağabeyini görmek için geldiği Gümüşhane'de bir evden arkadaşlarıyla yüklü miktarda ziynet eşyası çalan zanlı, polisin teknik takibi sonucu beraberindekilerle yakalandı - Zanlıların binaya girişleri ile çıkışta ev sahibi ile apartmanın içinde karşılaştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Gümüşhane'de girdikleri bir evden yüklü miktarda ziynet eşyası çalan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan hüküm giyen Gümüşhane E Tipi Cezaevi'ndeki ağabeyini ziyaret için 27 Aralık'ta Diyarbakır'dan Gümüşhane'ye gelen A.K, arkadaşları F.Ç, E.E ve H.Ç ile ziyaretin ardından kentten hemen ayrılmadı. A.K. ve arkadaşları İnönü Mahallesi 15 Şubat Caddesi'ndeki bir apartmanının ikinci katında evin kapı kilidini kırarak çok sayıda ziynet eşyası çaldı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, binanın güvenlik kamerasından eşkallerini ve kaçtıkları aracı belirledikleri zanlıların teknik takiple izlerini sürdü.

Zanlıların özel bir araçla Diyarbakır'a gittiklerini tespit eden ekipler, aracı takibe alarak bu kentin yakınlarında durdurdu.

Ekiplerce araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada evden çalınan ziynet eşyaları ile kapıyı açmak için kullanılan suç aletleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların başka illerde de benzer suçlara karıştıkları öğrenildi.

Zanlıların binaya girişleri ile çıkışta ev sahibi ile apartmanın içinde karşılaştıkları anlar, binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Asgari ücret 2018 belli oldu!

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Ünlü Youtuber Enes Batur'a büyük şok! Altın Kelebek ödülü geri alındı

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Everton Sportif Direktörü Steve Walsh Cenk Tosun için İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı! AK Parti Genel Merkezinde sürpriz görüşme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İstanbul'da olaylı gece! Önce kaza sonra çatışma

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İlber Ortaylı'dan Trump'a 'cahil' çıkışı

İstanbul'da bomba paniği!

İstanbul'da bomba paniği!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Her yerde aranıyordu! Köprüdeki 'hayalet sürücü' yakalandı

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

Yılbaşı öncesi düğmeye basıldı! Terörle Mücadele ve Özel Harekat da katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.