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Hükümlüler 700 binin üzerinde fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Denetimli serbestlik kapsamındaki hükümlüler, son 1,5 yıl içerisinde 774 bin 928 fidanı toprakla buluşturdu

KEMAL KARADAĞ - Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, son 1,5 yıl içerisinde 774 bin 928 fidan dikti.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığından aldığı bilgiye göre, cezanın sosyal hayat içerisinde infazını sağlayan denetimli serbestlik kapsamında bazı hükümlülerin kamu hizmetinde ücretsiz çalışması kararlaştırıldı.

Hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan denetimli serbestlik ile 2006'dan bugüne kadar 520 bin kamu hizmeti cezası Denetimli Serbestlik İl Müdürlüklerinin koordinesinde infaz edildi.

Bazı hükümlüler, kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü çerçevesinde cezalarını fidan dikerek ve ağaç bakımı yaparak çekti.

Bu kapsamda, geçen yıl 14 bin hükümlü, 876 hektarlık alanda 424 bin 721 fidanı toprakla buluşturdu. Hükümlüler, 569 bin 493 ağacın da bakımını yaptı.

Uygulama çerçevesinde bu yılın ilk 6 ayında 13 bin 61 hükümlü, bin 36 hektarlık alanda 350 bin 207 fidanın dikimini gerçekleştirdi. Böylece, son 1,5 yıl içerisinde hükümlüler, 774 bin 928 fidanı toprakla buluşturdu.

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Adalet Bakanlığı Ankara denetimli serbestlik Fidan dikimi Hükümlü

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