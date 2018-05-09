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Hükümlüler engelli öğrenciler için üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik materyal üretilmesi amacıyla protokol imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı arasında, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere yönelik "Özel Eğitim Materyalleri Üretim Projesi" için protokol imza töreni yapıldı.

Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen törende, işbirliği protokolü MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı Selahaddin Menteş tarafından imzalandı. Protokolle, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce tasarlanan öğretim materyalleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumu ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde üretilecek.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, okul çağında olan ve özel eğitime ihtiyaç duyan yaklaşık 350 bin civarında çocuk olduğunu, bu çocukların yüzde 92'sinin okullara devam etmesini sağladıklarını söyledi.

Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Tekin, "Bugün bu çocuklarımızın eğitim süreçlerini zevkle, oynayarak ve bütün eğitim ortamlarından faydalanarak en iyi şekilde almaları için materyal üretim sürecinin protokol törenindeyiz. Bu ülkenin geleceğine çok büyük katkı sağlayacak önemli bir proje olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Tekin, protokolün faydalı bir işbirliğinin başlangıcı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Menteş de hükümlü ve tutukluların yaptıkları üretim faaliyetlerinin temel amacının kar elde etmek değil, bireyi tekrar topluma kazandırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, infaz süreci bittikten sonra da sağlıklı bireyler olarak toplum içinde suç işlemeden hayatlarına devam etmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.

İş birliği sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Menteş, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Özel eğitim sınıflarının ihtiyacı olan 70 binin üzerinde eğitim ve öğretim materyali, Bolu T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü atölyelerinde çalışan hükümlü ve tutuklularca üretilecek.

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