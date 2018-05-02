Hükümlüler fidan dikti

Kars'ta, denetim altındaki hükümlülerin kamuya kazandırılması amacıyla oluşturulan hatıra ormanında fidan dikimi yapıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İl Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde, Açık İnfaz Kurumu karşısındaki alanda 100 fidan toprakla buluşturuldu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, 14'üncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile bazı hakim ve savcılar da etkinliğe katılarak fidan dikti.

Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kamu hizmeti yararına fidanların toprakla buluşturulduğunu ifade ederek, "Karsımız orman bakımından biraz zayıf, o yüzden geçen sene olduğu gibi bu yıl da fidan dikimi yapmayı planlıyoruz. Buraya 100 fidan dikilecek. İnşallah yeşermiş olarak, ilimize, ülkemize katkı sağlar. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Başsavcı Camgöz ise hükümlülerin topluma yararlı olması amacıyla programlar düzenlediklerini anımsatarak, "Programlarımızın amacı, hükümlülerin topluma kazandırılması. Belli miktarda ceza alan hükümlülerimiz aldıkları cezayı, Ceza İnfaz Kurumunda geçirmek yerine topluma yararlı fidan dikmek, belediyelerde çalışmak gibi hem kendileri için faydalı hem de toplum için faydalı işlerde geçiriyorlar." ifadesini kullandı.

