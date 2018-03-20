Hükümlüler girişimci adayı oldu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan hükümlüler sertifikalarını aldı.

Nilüfer Belediyesi, Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği meslek edindirme ve girişimcilik eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İş ve Meslek Edindirme Bürosu ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimi’ne, toplam 60 hükümlü katıldı. Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve 32 saat süren eğitimler sonucu, 14’ü kadın 35’i erkek olmak üzere 49 kişi, sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerler, Nilüfer Belediyesi Halk Evi Basın Toplantı Odası’nda düzenlenen törende sertifikalarını aldı. Törene, ilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Başsavcı Vekili Sinan Sezer, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Sancak katıldı.

Başkan Mustafa Bozbey, bu eğitimlerle hükümlünün topluma yeniden kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Bozbey, “Hükümlülerin meslek veya sanat edinmeleri, iş bulmaları ve özellikle kendi işyerlerini açmak için hazırladıkları projelerde hedeflenen istihdama ulaşmaları adına teşviklerin ve girişimcilik programlarının artırılması gerekiyor” dedi.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’yle ortaklaşa çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey şöyle devam etti:

“Aynı zamanda eğitim seviyesi ilkokul ve ortaokul seviyesinde kalmış eski hükümlülerin de istihdamda yer alabilmeleri için işverenin istediği mesleki becerilere sahip olacak şekilde eğitilebilmeleri maksadıyla meslekî eğitimlerimiz devam edecektir”.

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da, cezaevlerinin, suç işlemiş ve cezası kesilmiş kişilerin sadece cezalarını infaz etmek için kurulmadığının altını çizdi. Kuş, suç işleyen kişilerin ceza infazının ardından bir daha suç işlemesini önlemek, onları tekrar topluma hazırlamak istediklerini belirterek, “Bu maksatla çeşitli programlar düzenliyor ve rehabilitasyon çalışmaları yapıyoruz. Kişiler, ceza infazlarını sağlarken bile, onların, tahliyelerinden sonraki hayatlarını düşünüyor, destek hizmetleri, rehabilitasyon ve eğitim çalışmalarımıza cezaevinde başlıyoruz. Tahliye olduktan sonra da onları takip etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan hükümlülere belgeleri verildi.