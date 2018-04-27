Hükümlünün cezaevinde darbedilerek öldürüldüğü iddiası

Adana E Tipi Kapalı Cezaevindeki koğuşta beraber kaldığı hükümlüyü darbederek öldürdüğü öne sürülen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 7 .Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Yunus Emre Çalışkan ile avukatı katıldı.

Sanık Çalışkan, savunmasında maktul İrfan Sevim ile 1-2 gün aynı koğuşta kaldıklarını belirterek, aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını iddia etti.

Olay saatinde hastaneye götürüldüğünü ve koğuşta olmadığını ileri süren Çalışkan, "Ben ona karpuz, tabure ve fırça sapı ile vurmuş değilim. Nasıl öldüğünü, herhangi bir hastalığı olup olmadığını bilmiyorum. İrfan’a herhangi birinin vurduğunu da görmedim." ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı da maktulün kalp krizinden öldüğüne dair otopsi raporu olduğunu savunarak, "Taksirle öldürme tartışmalıdır. Biz gardiyanların ihmalinin olduğunu düşünüyoruz. Tabure ile dövme olayı olsa gardiyanlar duyardı. Müvekkilimin cezai ehliyeti yoktur, rapor aldırılmasını isteriz." dedi.