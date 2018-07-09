Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde (Bakanlar Kurulu 2018) Hulusi Akar sürprizi yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Milli Güvenlik Bakanı olarak yer almasından sonra yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusunu oldu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı iddiasıyla "apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'in Yeni Genelkurmay Başkanı olarak seçilebileceği yorumları yapılıyor.
Öte yandan teamüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in de Yeni Genelkurmay Başkanı seçilme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Genelkurmay Başkanı'nı açıklayana kadar, Yaşar Güler vekaleten Genelkurmay Başkanı olacak.
Yeni kabine belli oldu! Kimler bakan oldu? İşte isim isim yeni bakanlar (2018 yeni kabine, yeni bakanların isimleri)
Abıhayat suyu nedir? Külliye'de misafirlere dağıtılan abıhayat suyu törene damga vurdu
Son Başbakan Binali Yıldırım makam aracıyla son kez TBMM'ye gitti
HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü
Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!
İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!
Korkunç hikâye! Kız arkadaşını felç bırakıp böyle aldattı...
Sarı kız bu kez Eskişehir'de görüldü!
'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!
Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum