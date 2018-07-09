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Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Genelkurmay Başkanı Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı konumuna getirilmesi büyük sürpriz oldu. Hulusi Akar'ın yeni kabinede bakan olarak yer alması sonrası yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusu oldu. Muharrem İnce'nin 'apoletlerini sökeceğim' sözleriyle gündeme gelen 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'in ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in isimleri Yeni Genelkurmay Başkanlığı için güçlü adaylar olarak duruyor.

Hulisi Akar'ın Milli Savunma Bakanı seçilmesinden sonra Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak? Genelkurmay Başkanlığı için en güçlü adaylar kimler?

24 Haziran Seçimleri sonrası yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan bugün TBMM'de yemin etti ve resmen başkanlık sistemine geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, Cumhurbaşkanlık Kabinesi'nde (Bakanlar Kurulu 2018) Hulusi Akar sürprizi yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, yeni kabinede Milli Güvenlik Bakanı olarak yer aldı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Milli Güvenlik Bakanı olarak yer almasından sonra yeni Genelkurmay Başkanı'nın kim olacağı merak konusunu oldu.

APOLET TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladığı iddiasıyla "apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Org. İsmail Metin Temel'in Yeni Genelkurmay Başkanı olarak seçilebileceği yorumları yapılıyor.

TEAMÜLLERE GÖRE YAŞAR GÜLER DE SEÇİLEBİLİR

Öte yandan teamüllere göre Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Yaşar Güler'in de Yeni Genelkurmay Başkanı seçilme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Genelkurmay Başkanı'nı açıklayana kadar, Yaşar Güler vekaleten Genelkurmay Başkanı olacak.


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