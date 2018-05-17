Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Erdoğan’ı izleyen Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün farklı bir noktayı da ele aldı. Okan Müderrisoğlu “İttifak... Ziyaret... Paranın yönü!” başlıklı köşesinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, "adaylık" sürecindeki tartışılan görüşmesinden detaylar aktardı.
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Erdoğan’la birlikte İngiltere’deydi. Sabah temsilcisi Müderrisoğlu’nun Akar’dan edindiği bilgileri paylaştığı tahmin edilen yazıda, “Gelelim bir başka ciddi konuya...” denilerek şu ifadeler yer aldı:
“Her ne kadar geride kalmış gibi görünse de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gerçekleşen o ziyaret, belirli mahfillerde çok speküle edilmişti. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, Gül'le görüşmesinden bahsettiğim çok açık... Anlaşılan o ki Org. Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş.”
“NEZAKET CÜMLELERİ KURULMUŞ”
“O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş” diyen Müderrisoğlu, şöyle devam etti:
“İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış! Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama... Dikte edici bir üslup da takınılmamış.”
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