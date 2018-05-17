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Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

Abdullah Gül ile ilgili bir yazı kaleme alan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hulusi Akar ile Gül’ün, çok konuşulan buluşmasındaki detaylardan bahsetti. Müderrisoğlu, "Görüşmede Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş" diye yazdı

Hulusi Akar, Abdullah Gül ile Erdoğan'ın temasa geçmesini istemiş

Erdoğan’ı izleyen Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün farklı bir noktayı da ele aldı. Okan Müderrisoğlu “İttifak... Ziyaret... Paranın yönü!” başlıklı köşesinde, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, "adaylık" sürecindeki tartışılan görüşmesinden detaylar aktardı.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da Erdoğan’la birlikte İngiltere’deydi. Sabah temsilcisi Müderrisoğlu’nun Akar’dan edindiği bilgileri paylaştığı tahmin edilen yazıda, “Gelelim bir başka ciddi konuya...” denilerek şu ifadeler yer aldı:

“Her ne kadar geride kalmış gibi görünse de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e gerçekleşen o ziyaret, belirli mahfillerde çok speküle edilmişti. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ın, Gül'le görüşmesinden bahsettiğim çok açık... Anlaşılan o ki Org. Akar, sivil kıyafetle gittiği o ziyarette devlet duyarlılığı ve hemşerilik bağı arasında bir denge tutturmuş.”

“NEZAKET CÜMLELERİ KURULMUŞ”

“O onu dedi, bu bunu dedi’ üzerinden Erdoğan ile Gül arasında açılan mesafenin, bilhassa Gül tarafındaki duygusal kırılmaların, devlet meselelerinde bir kırılmaya dönüşmemesi gereğine işaret edilmiş” diyen Müderrisoğlu, şöyle devam etti:

“İddia edildiği gibi siyaset de yapılmamış! Yeni hükümet sistemine geçiş sürecinin dikkatli yönetilmesinin ülkenin geleceği açısından değeri vurgulanmış. Erdoğan ve Gül'ün, ihtiyaç halinde doğrudan temasa geçmelerinin memleket için faydalı olacağına dair nezaket cümleleri kurulmuş. Olmaz ama... Dikte edici bir üslup da takınılmamış.”

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri Abdullah Gül Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
yaw he he ülkenin genelkurmay başkanına mı kalmış bu işler... Yıllar askeri cunta diye ağlaşan siyasal islamcılar ellerine fırsat geçtiğin en büyük cuntacı'nın kendileri oldugunu kanıtladılar.
HULİSİ AKAR BAKAN FALAN MI BU KADAR SİYASET OLUR MU ORDUDA..
ordu böyle itibardan düşürülür işte..bakın ve görün..
emir eri genelkurmay başkanı bunu okutan komutanlar utanıyordur kesin
seref namusdan bahsedenler VATANI bitirmek icin el ele vermisler .
Hey Allahım ya ne sucumuz vardıda bunların döneminde genç olduk ..
Hulusi akar a mı düşmüş bu lobicilik?
general mı posta güvercini mi emir erimi ne
Oooo devleti düşünenlere bakın hulusi tayyip gül. Siz adam gibi desenize biz bu seçimi kazanmanın dışında hiç bir şeyi zerre kadar umursamıyoruz.
Örtülü tehdit olmasın konu :)
Genelkurmay başkanının görevleri arasında küskünleri barıştırmak var mıydı? Milletin aklıyla alay etmeye çalışıp komik duruma düşmeyin. Bunu akıl fakirleri yiyebilir.
Hulusi Bey, Tayyip Bey'in fedaisi mi oldu yani?
emir demiri keser
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