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Hulusi Akar, Beyaz Fırtına Tatbikatı'nda denetimde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 13:16 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Beyaz Fırtına Tatbikatı Faaliyetleri kapsamında denetimde bulundu.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Beyaz Fırtına Tatbikatı Faaliyetleri kapsamında denetimde bulundu. Akar'ın denetimine dair görüntüler, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Denetlemeden görüntüler

Kapsamında Deniz Kuvvetleri Unsurlarını Denetledi
Akar'ın konuşması

Haber: ANKARA (DHA)

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