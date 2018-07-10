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Hulusi Akar: Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan tempo ile çalışacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:33 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yemin töreni sonrası Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan tempo ile çalışacağız" dedi.

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)-MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yemin töreni sonrası Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan tempo ile çalışacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'teki yemin töreni sonrası gazetecilerin soruları üzerine,
"Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetim düzeni için herkes canla başla çalışıp, bizim görevimiz itibariyle ülkemizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, milletimizin egemenliği ve bekası için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artan şiddet ve tempoda elimizden gelen gayreti gösterip inşallah başta terörle mücadele olmak üzere diğer konularda güvenliğimizi tam olarak sağlayacağız" diye konuştu.
Hulusi Akar kendisiyle hatıra fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:

-Hulusi Akar açıklama

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