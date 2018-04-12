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Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 07:18 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın hain koruma astsubayı Serhat Pahsa’nın bilgisayarından Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in darbe notu çıktı. Pahsa’nın darbe sonrası terfi edecek generallerle ilgili liste hazırladığı da belirlendi

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda bulunan darbecilerin dijital verilerine ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Darbecilerin derdest ettiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın koruma astsubayı Serhat Pahsa'nın bilgisayarından, FETÖ'nün "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek" şeklindeki darbe notu çıktı.

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Sabah'ta yer alan habere göre, Pahsa'nın astsubay rütbesinde olmasına rağmen terfi edecek generallerle ilgili çalıştığını gösteren belgeler de bulundu. Dijital verilere ilişkin bilirkişi raporunda, darbe akşamı Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan Özel Kuvvetler ekibinin başındaki darbeci Albay Fırat Alakuş'un da Muharrem Gürsoy ile darbe girişiminden bir ay önceki yazışmalarında "Önümüzdeki günler karışık" dediği belirtildi. Darbeci Alakuş, Özel Kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci Fatih Yarımbaş ile yazışmasında Aksakallı için "Görecek gününü" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar serhat pahsa FETÖ Fetullah Gülen

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akepeden fetocu çıkmadımı halen
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