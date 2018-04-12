Hulusi Akar'ın korumasının bilgisayarında darbe notu bulundu!

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda bulunan darbecilerin dijital verilerine ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Darbecilerin derdest ettiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın koruma astsubayı Serhat Pahsa'nın bilgisayarından, FETÖ'nün "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek" şeklindeki darbe notu çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Pahsa'nın astsubay rütbesinde olmasına rağmen terfi edecek generallerle ilgili çalıştığını gösteren belgeler de bulundu. Dijital verilere ilişkin bilirkişi raporunda, darbe akşamı Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan Özel Kuvvetler ekibinin başındaki darbeci Albay Fırat Alakuş'un da Muharrem Gürsoy ile darbe girişiminden bir ay önceki yazışmalarında "Önümüzdeki günler karışık" dediği belirtildi. Darbeci Alakuş, Özel Kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci Fatih Yarımbaş ile yazışmasında Aksakallı için "Görecek gününü" dediği öğrenildi.
İngiliz basınından flaş iddia: Denizaltılara vur emri
ABD'den flaş Suriye açıklaması: Saldırının faili...
BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır
İzmir'de vahşet! 2 ölü, 1 yaralı
Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı
Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız
Kolunu ısırarak kaçtı! Arabasına aldığı üniversiteli kızı ıssız bir yere götürüp...
Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı
Ülkeleri açlıktan kırılırken onlar gününü gün ediyor
Dolmuş şoförüne gücendi, 75 yaşında okur yazar oldu
Okuyucu Yorumları 1 yorum