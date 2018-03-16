Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "18 Mart Şehitler Günü" nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Zeytin Dalı harekatına vurgu yapan Akar açıklamasında şunları dile getirdi:

"AZMİN VE İMANIN ÇELİK VE BARUT KARŞISINDAKİ KUDRETİ"



Çok Kıymetli Şehit ve Gazi Ailelerimiz, Gazilerimiz, Türk Ordusunun Kahraman ve Fedakâr Mensupları;Bugün, vatanımızın, milletimizin varlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, diğer taraftan da tarihte eşine çok az rastlanan bir destan olan “Çanakkale Zaferi”nin 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.Azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen bu destan, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseridir.

Çanakkale zaferi; Atatürk’ün “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle harekete geçip ölümü hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan emsalsiz kahramanların zaferidir.“Marmara’ya geçmek için, küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordular”a karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makûs talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale’de tezahür eden millî ruh ve şuur, Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamıştır.