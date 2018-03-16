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Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 'Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır' dedi

Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "18 Mart Şehitler Günü" nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında Zeytin Dalı harekatına vurgu yapan Akar açıklamasında şunları dile getirdi:

"AZMİN VE İMANIN ÇELİK VE BARUT KARŞISINDAKİ KUDRETİ"

Çok Kıymetli Şehit ve Gazi Ailelerimiz, Gazilerimiz, Türk Ordusunun Kahraman ve Fedakâr Mensupları;Bugün, vatanımızın, milletimizin varlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, diğer taraftan da tarihte eşine çok az rastlanan bir destan olan “Çanakkale Zaferi”nin 103’üncü yıl dönümünü kutluyoruz.Azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen bu destan, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseridir.

Çanakkale zaferi; Atatürk’ün “Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.” sözleriyle harekete geçip ölümü hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan emsalsiz kahramanların zaferidir.“Marmara’ya geçmek için, küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordular”a karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makûs talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale’de tezahür eden millî ruh ve şuur, Millî Mücadele’nin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamıştır.

"ÖLÜRSEM ŞEHİT, KALIRSAM GAZİ..."

Asil milletimiz; asırlar boyunca Anadolu’dan Rumeli’ye, Balkanlardan Kafkaslara, Yemen’den Galiçya’ya kadar yedi iklim üç kıtada yüzbinlerce vatan evladını şehit vermiştir. Yine Kore’den Kıbrıs’a, Bosna-Hersek’ten Afganistan’a uzanan harekâtlar ile hâlihazırda teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen harekâtlarda binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür.“Ölürsem şehit, kalırsam gazi…” anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh; bugün Terörle Mücadele Harekâtı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekâtı’nda ortaya konan fedakârlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur.

Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk Milletinin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit; gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakâr ve kahraman evlatları tarafından yok edilecektir.

Aziz Şehitlerimiz,

Sizler; vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin, millî bilincimizi oluşturan temel değerlerimizin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız.

Yüreğinizde taşıdığınız vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarken göstermiş olduğunuz cesaret, kahramanlık ve fedakârlıklar, milletimizin vefa dolu gönlünde daima yaşayacaktır.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI ASLA YERDE BIRAKILMAYACAK"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr mensupları tarafından siz şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak; sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır.

Asil milletimizin kahraman evlatları, ebedî istirahatgâhınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhlarınız şâd olsun.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için teröristle mücadelede mübarek kanlarını feda eden tüm şehitlerimizi, terör şehidi vatandaşlarımızı; vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin çok kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli mensuplarına ve ailelerine sağlık ve esenlikler diliyorum.

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Hulusi Akar Orgeneral Akar Türk Silahlı Kuvvetleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu adam 15 temmuz demıyor kendımı dograyasım gelıor ulan ne olursa olsun darbeyı senın askerlerın yaptı senı rehın aldılar adamı hasta etme az vıcdanlı ol ıstıfa et sımdıye kadar ne yaptında kan yerde kalmayacak dıyorsun sen o koltukta oturucan dıye onlarca zavallı ınsanlar canını verıyor bıde adamı kahraman ılan ettıler 50tane hulisi Ömer halisdemirin kılı olamaz
DOĞRU SÖYLEMİŞ KOMUTANIMIZ , ASLA YERDE KALMIYACAK TSK BÜYÜK KURUM GÜÇLÜ ORDUMUZ VAR ATATÜRK KURDU NEDE OLSA PAŞAM KURDUĞU HER ŞEY DOĞRU İŞLİYOR. GEÇMİŞTEDE ÖYLE GÜNÜMÜZDEDE ÖYLE
yaw he he sizin çocuklar abd de özel okullarda okusun garibimin çocuğu şehit olsun sizde sadece kan yerde kalmayacak hesap sorulacak vs vs
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