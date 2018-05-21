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Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 13:01 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu müştekilerin davaya müdahillik talepleri kabul edildi.

Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın talepleri kabul edildi!

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifadesi alınan Ramazan T, geçmişte FETÖ yapılanması ile bağı bulunduğunu, Kara Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemden de sanık eski teğmen Mehmet Fatih Armağan'ı tanıdığını anlattı.

Ramazan T, pilot kursu gördükleri dönemde Ankara Yenimahalle'deki bir FETÖ evinde sanık Armağan ile tanıştırıldığını dile getirdi.

Talimatla ifadesi alınan tanık Turgut E, Mardin Nusaybin'de subay olarak görev yaptığını, sanık Mikail Aydoğan'ı Kara Harp Okulundan tanıdığını belirtti.

Akif kod adlı FETÖ üyesinin çağırması üzerine gittiği FETÖ sohbetinde sanık Aydoğan ile karşılaştıklarını dile getiren Turgut E, Akif'in belirlediği aralıklarla sohbetlere katılmalarını istediğini ve kendi aralarında telefon irtibatının olmaması telkininde bulunduğunu anlattı. Beyanların ardından, bazı kişi ve kurumların davaya müdahillik talepleri okundu.

İddia makamının görüşünü alan mahkeme heyeti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, emekli Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, emekli Orgeneral İhsan Uyar ve CHP'nin aralarında olduğu bazı kişi ve kurumların davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Davaya müdahillik talebi kabul edilenler arasında, 15 Temmuz gazileri ve şehitlerinin yakınları ile bazı MİT personeli de bulunuyor. Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

AA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hulusi Akar Hakan Fidan Salih Zeki Çolak

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