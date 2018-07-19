Hulusi Akar ve komuta kademesi sınırda!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile yurt içindeki ilk ziyaretini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı. Bakan Akar ve komutanlar dün akşam saatlerinde uçakla Hakkari'ye geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Akar, harekat merkezinde bölgedeki operasyonlara ilişkin bilgi aldı. Akar ve beraberindekiler buradan askeri helikopterlerle teröristlerin bir dönem "girilemez" olarak nitelendirdiği Çukurca kırsalındaki 2 bin 270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar burada yaptığı açıklamada "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Bu şehir yaza hasret!
Okuyucu Yorumları 0 yorum