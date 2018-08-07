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Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:36 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır dedi.  (FOTOĞRAF) 

Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması 

ANKARA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır dedi.

(FOTOĞRAF)

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