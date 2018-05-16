'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'

Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında, "Astsubay Şener Doğrugören ve Serhat Pasha hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugüne kadar yakalanamadılar. Firari sanıkların yurt dışına kaçtıkları tahmin ediliyor. İşte o 2 emir astsubayından birisinin ABD'ye sığındığı yolunda karargaha bilgi geldi. İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz akşamı yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD'ye götürdü" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şöyle;

15 Temmuz darbe girişimi akşam, Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara bugün bile bir çok kişi inanamıyor. Genelkurmay Başkanı’nın en yakınında çalışanlar örgüt mensubu çıktı ve komutanı odasından zorla alıp gitmek isteyenlerin başında onlar geldi. O gün bu hain planın içinde yer alanlardan bazıları, yaptıklarının hesabını vermeye çalışırken, hâlâ aranan ve nerede oldukları bilinmeyen eski askerler de var.

Emir subayı, emir astsubayı komutanların en yakınında olan görevlilerdir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subayı Levent Türkan gibi, emir astsubayı Şener Doğrugören de darbe girişiminin içinde yer almıştı. Yalnız o değil. Emekliye ayrılan diğer emir astsubayı Serhat Pasha da, sivil elbiseli olarak darbe girişimi akşamı Genelkurmay karargahına gelmişti. Kamera görüntülerinde de Pasha neredeyse başrolde yer alıyordu. Bu emir subaylarından biri ABD'ye sığındı.

Genelkurmay başkanının emir subayı gibi, emir astsubaylarının da FETÖ tarafından o kritik göreve yerleştirildiği anlaşılıyor



