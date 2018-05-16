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'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 08:50 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili çok konuşulacak bir yazı kaleme alan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emir astsubaylarından olan Şener Doğrugören ve emekli astsubay Serhat Pasha'nın darbe girişiminde önemli rol oynadıklarını ve iki subaydan birinin ABD'ye kaçtığını hatta giderken yanında da ses kayıtları ve genelkurmayın bazı kritik belgelerini götürdüğünü iddia etti.

'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'

Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında, "Astsubay Şener Doğrugören ve Serhat Pasha hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Bugüne kadar yakalanamadılar. Firari sanıkların yurt dışına kaçtıkları tahmin ediliyor. İşte o 2 emir astsubayından birisinin ABD'ye sığındığı yolunda karargaha bilgi geldi. İddiaya göre bu kişi, 15 Temmuz akşamı yapılan bazı konuşmaları, belgeleri de ABD'ye götürdü" ifadelerini kullandı.

Öztürk'ün yazısının ilgili kısmı şöyle;

15 Temmuz darbe girişimi akşam, Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara bugün bile bir çok kişi inanamıyor. Genelkurmay Başkanı’nın en yakınında çalışanlar örgüt mensubu çıktı ve komutanı odasından zorla alıp gitmek isteyenlerin başında onlar geldi. O gün bu hain planın içinde yer alanlardan bazıları, yaptıklarının hesabını vermeye çalışırken, hâlâ aranan ve nerede oldukları bilinmeyen eski askerler de var.

Emir subayı, emir astsubayı komutanların en yakınında olan görevlilerdir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın emir subayı Levent Türkan gibi, emir astsubayı Şener Doğrugören de darbe girişiminin içinde yer almıştı. Yalnız o değil. Emekliye ayrılan diğer emir astsubayı Serhat Pasha da, sivil elbiseli olarak darbe girişimi akşamı Genelkurmay karargahına gelmişti. Kamera görüntülerinde de Pasha neredeyse başrolde yer alıyordu. Bu emir subaylarından biri ABD'ye sığındı.

Genelkurmay başkanının emir subayı gibi, emir astsubaylarının da FETÖ tarafından o kritik göreve yerleştirildiği anlaşılıyor


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Anahtar Kelimeler:
15 temmuz darbe giri Hulusi Akar

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BU FETÖ DENEN, MASON UŞAKLARININ YEDİ SÜLALESİNİN KULAKLARI ÇINLIYOR.
inandınızmı bır assubayın belge kacıracagına assubay paşaların katına dahı cıkamaz bırakın bu işlerı
yazık ülkeme. ülke hainden geçilmiyor.kime guvenecez
bunlar hain vatanına milletine ihanet eden alçaklar bunların kanından şüphem var yazık bu vatanın bu devletin ekmeğini yemiş haram olsunnn
arınç vesilesiyle türkiyenin namusu çaldılar namusunu
bu hulusi karanlik adam etrafindaki emrindeki herkez fetocu ne hikmetse kendisi vatansever dindar adeta peygamber soyundan zamani gelince herseyi ogreniriz elbet
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