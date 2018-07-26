HABER

Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:02 | Son Güncelleme

 OYUNCU ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi.

Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- OYUNCU ve şarkıcı Hülya Avşar'ın Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki tatili sırasında yaptığı ‘Do the Shiggy' dansına ilişkin, trafiği tehlikeye düşürüp düşürmediğinin belirlenmesi için Kaymakam Gökhan Görgülüarslan inceleme talimatı verdi. Aracın sürücüsüz hareket ettiği belirlenirse, Hülya Avşar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Sosyal medyada ‘Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram'a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar'ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.
İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar'a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

FOTOĞRAFLI

Hülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa incelemeHülya Avşar'ın araçtan inip yaptığı dansa inceleme

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Zeytinlik alana şantiye kurulacak iddiası köylüleri ayağa kaldırdıZeytinlik alana şantiye kurulacak iddiası köylüleri ayağa kaldırdı
Yolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim ettiYolda bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Karlov suikastında son dakika tutuklama kararı!

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

Sevgilisini öldürüp firar etmişti! Tüyler ürperten iddia

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

İzmir Aliağa demir-çelik fabrikasında patlama: Yaralı işçiler var

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

Kayıp Evrim ile ilgili kahreden gelişme!

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

Meclis önünde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.