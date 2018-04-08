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Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Hülya Koçyiğit ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı. Çekirge, "Hülya Koçyiğit'i aradım, dedim ki..." başlıklı yazısında Koçyiğit'in yeni açıklamasını köşesine taşıdı

Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Söz konusu görüşmede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Koçyiğit'e yönelik olarak kullandığı "Rezil" ifadesinin de gündeme geldiğini belirten Çekirge, Koçyiğit'in ise şu yanıtı verdiğini söyledi:

"Nerelere geldik. Artık birbirimizi anlamadan saldıracak hale geldik. Yazık değil mi?"

Çekirge'nin "Hülya Koçyiğit'i aradım, dedim ki..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle;

Hülya Hanım, şöhretin başını döndürmediği, tam tersine insani değerlerini yükselttiği bir sanatçıdır.

Dosttur. İnsandır. Duyarlıdır. Vicdan sahibidir.

Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için sanatçılarla birlikte sınır boyuna gitmiştir. Ama katıldığı geziye karşı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “rezil” tanımı kalpleri kırmış, vicdanları parçalamıştır.

Hülya Hanım, “Nerelere geldik” dedi. “Artık birbirimizi anlamadan saldıracak hale geldik. Yazık değil mi?” dedi.

Gerçekten yazık.

Umarım Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklama üzerine polemiği sürdürmez.

Umarım Hülya Hanım’ı arar, kırılan kalpleri onarmak ister.

Aslında...

Bir açıklama yaparak bütün kırılan kalpleri onarmak ister.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay’a giden ünlü isimler hakkında “Afrin’de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet… Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle” ifadelerini kullanmıştı.

**Koçyiğit'in bir önceki açıklaması ise şöyleydi;

Erdoğan ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan Koçyiğit, dün yaptığı açıklamada kendisine birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu'na yanıt vermiş, şunları kaydetmişti:

"Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları —yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak"

Yazının devamını buradan okuyabilirsiniz

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Hülya Koçyiğit Fatih Çekirge

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