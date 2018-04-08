Hülya Koçyiğit'ten yeni açıklama

Bir açıklama yaparak bütün kırılan kalpleri onarmak ister.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Afrin Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçik’e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay’a giden ünlü isimler hakkında “Afrin’de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet… Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle” ifadelerini kullanmıştı.

**Koçyiğit'in bir önceki açıklaması ise şöyleydi;

Erdoğan ile birlikte Hatay'da bulunan sınır birliklerini ziyaret eden sanatçılar arasında yer alan Koçyiğit, dün yaptığı açıklamada kendisine birtakım eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu'na yanıt vermiş, şunları kaydetmişti:

"Demokratik olmaktan sıkça bahsettiğimiz ancak bir o kadar da demokratlığa ters düştüğümüz şu zamanlarda biliyorum ki bu yazının ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adını nasıl olur da telaffuz ederim diye eleştiren, beni açıkça dile getirdiğim fikirlerimden ötürü, halkın seçtiği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ülke için yaptıklarını takdir ettiğim, fikirlerimi açıkça söylediğim için yandaş ilan eden, sırf kendisi ile aynı rengi seçmediğim için artık beni sevmediğini, hatta mümkünse son nefesimi vermemi istediklerini defalarca yazan, bu yorumları —yeni çağa ayak uydurursak- 'retweet' ve 'repost' eden binlerce kişi olacak"

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