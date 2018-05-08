Hülya Koçyiğit'ten minik sinemacılara ödül

En iyi oyuncu seçilen kız çocuklarına ödüllerini veren Hülya Koçyiğit, çocukların çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, "Ellerinize yüreğinize sağlık. Sizleri bu yolda, eğitiminizde kültür ve sanatla tanıştıran ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatan, her şeyden önce doğru ve iyi insan olmak için sizleri eğiten öğretmenlerinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koçyiğit, Türk halkıyla kurduğu gönül bağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk sineması hepimiz için bir hayat okulu, kendi kültürümüzle tanışmamız, kaynaşmamız ve benimsememiz için bizlere bahşedilmiş bir hazine. Türk sineması çok büyük değerler üretti. Ben şanslı bir kulum, çok kıymetli yönetmenlerle çalıştım. Türk sinemasına altın harflerle yazılacak önemli filmlerde oynadım. Bu filmlerle ülkemi yurt dışında tanıtmak nasip oldu. Ama her şeyden önemlisi Türk halkıyla kurduğum bağ. Bu gönül bağı benim yaşam nedenim oldu."

Minik sinemacılara seslenen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, "Ödül alamayan arkadaşlarınıza seslenmek istiyorum, hiç üzülmesinler hiç ağlamasınlar, ben de vaktiyle neden ödül kazanamadım diye çok gözyaşı döktüm. Büyük festivallerde yarıştım, kendimden çok da emindim. Bu sene kazanamadıysanız seneye bir başka karakterle kazanabilirsiniz, hiç üzülmeyin, gözyaşlarınız dökülmesin, ben size kıyamam. Hepinizi çok başarılıydınız tekrar tekrar kutluyorum." ifadesini kullandı.