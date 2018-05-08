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Hülya Koçyiğit'ten minik sinemacılara ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 23:10 | Son Güncelleme

Emre Turanlı Fikir Sanat tarafından düzenlenen 3. Çocuk Sinemacılar Festivali gala ve ödül töreni gerçekleştirildi - Sanatçı Hülya Koçyiğit: - "Türk halkıyla kurduğum gönül bağı, benim yaşam nedenim oldu" - Fikir ve proje sahibi Turanlı: - "Bu proje kapsamında çocuklar, kameranın arkasında ne varsa hepsinin eğitimini alıyorlar. Kamera önünde ise oyuncu koçları ve hocalardan oyunculuğu öğreniyorlar"

İSTANBUL (AA) - Emre Turanlı Fikir Sanat tarafından düzenlenen 3. Çocuk Sinemacılar Festivali'nin gala ve ödül töreni yapıldı.

Bir alışveriş merkezinin sinema salonunda düzenlenen etkinlik, Üsküdar 3. Selim İlkokulu öğrencilerinin Yeşilçam'dan esinlenerek hazırladığı kısa filmlerin gösterimiyle başladı.

Kamera arkası görüntülerin ve öğrencilerin hazırladığı Hülya Koçyiğit belgeselinin de izlendiği festivalde, minik sinemacılara çeşitli kategorilerde ödüller verildi.

İlkokul öğrencisi 7-10 yaş arası minik sinemacılara ödüllerini, Hülya Koçyiğit, Emre Turanlı, gazeteci Funda Karayel ve Üsküdar 3. Selim İlkokul Müdürü Örsan Özkan verdi.

- "Türk sineması hepimiz için bir hayat okulu"

En iyi oyuncu seçilen kız çocuklarına ödüllerini veren Hülya Koçyiğit, çocukların çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, "Ellerinize yüreğinize sağlık. Sizleri bu yolda, eğitiminizde kültür ve sanatla tanıştıran ve bu konunun ne kadar önemli olduğunu hatırlatan, her şeyden önce doğru ve iyi insan olmak için sizleri eğiten öğretmenlerinize teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Koçyiğit, Türk halkıyla kurduğu gönül bağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk sineması hepimiz için bir hayat okulu, kendi kültürümüzle tanışmamız, kaynaşmamız ve benimsememiz için bizlere bahşedilmiş bir hazine. Türk sineması çok büyük değerler üretti. Ben şanslı bir kulum, çok kıymetli yönetmenlerle çalıştım. Türk sinemasına altın harflerle yazılacak önemli filmlerde oynadım. Bu filmlerle ülkemi yurt dışında tanıtmak nasip oldu. Ama her şeyden önemlisi Türk halkıyla kurduğum bağ. Bu gönül bağı benim yaşam nedenim oldu."

Minik sinemacılara seslenen Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu, "Ödül alamayan arkadaşlarınıza seslenmek istiyorum, hiç üzülmesinler hiç ağlamasınlar, ben de vaktiyle neden ödül kazanamadım diye çok gözyaşı döktüm. Büyük festivallerde yarıştım, kendimden çok da emindim. Bu sene kazanamadıysanız seneye bir başka karakterle kazanabilirsiniz, hiç üzülmeyin, gözyaşlarınız dökülmesin, ben size kıyamam. Hepinizi çok başarılıydınız tekrar tekrar kutluyorum." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar Yeşilçam'ı daha iyi tanımaya başladı"

Fikir ve proje sahibi Emre Turanlı ise 6 aylık bir eğitim sonucunda çocukların kamera arkasından kamera önüne kadar tam teşekküllü bir eğitim aldığını söyledi.

Çocuk Sinema Okulu Projesi'nin ilk olarak 3 sene önce başladığını dile getiren Turanlı, Türkan Şoray ve Ediz Hun'un ardından Hülya Koçyiğit ile buluşan çocukların Yeşilçam'ı daha iyi tanımaya başladıklarını ifade etti.

Turanlı, Yeşilçam filmlerini 3-5 dakikalık kısa senaryolarla tekrar çektiklerini hatırlatarak, "Bu proje kapsamında çocuklar kameranın arkasında ne varsa montajından senaryosuna, afiş tasarımından dublaj eğitimine kadar hepsinin eğitimini alıyorlar. Kamera önünde ise oyuncu koçları ve hocalardan oyunculuğu öğreniyorlar." diye konuştu.

Eğitime katılan ve çekimlerde görev alan miniklerin sertifika aldığı ödül töreni, çocukların filmlerini izletme imkanı buldukları Hülya Koçyiğit ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Çocuk Sinemacılar Festivali kapsamında minik sinemacılar, sene boyunca kamera önünden kamera arkasına kadar tüm sinema teknikleri öğrenerek, sene sonunda öğrendiklerini kendi çektikleri sinema filmlerinde sergileme fırsatı buluyor.

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