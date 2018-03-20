Hünerli eller çamura şekil veriyor

Bu açıdan halk arasında pişmiş toprağın esaslı malzeme olarak bilindiğini kaydeden Örk, "Örneğin, cam, tuğla, kiremit, taş, beton, çimento, arındırıcı tozlar, porselen ve refrakter malzemeler bu gruba girer. Çamur seramik sanatı, Afyonkarahisar Belediyesinin desteği ile tarihi Taş Medrese'de yeniden hayat buluyor." diye konuştu.

Taş Medrese Müdürü Ali Örk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çamur seramiğin genellikle kayaların dış etkiler altında parçalanması ile oluşan kil, kaolen ve benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana geldiğini belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesinin Taş Medrese'de kadınlar için açtığı çömlek ve seramik kursunda 12 kadın kursiyerin çamurdan yaptığı testi, vazo, saksı, bardak ve süs eşyaları evleri süslüyor.

Kursta eğitim veren çömlek ustası Esra Özcan da 2 yıldır gruplar halinde kursiyerlere çömlek sanatını öğrettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin iki aydır çömlek ve seramik eğitimi aldığına dikkati çeken Özcan, "Kursta dekoratif ürünler yapıyoruz. Kırmızı ve beyaz çamurla çalışıyoruz. İlk etapta kursiyerlerimize kırmızı çamurla çalışmayı öğretiyoruz çünkü çalışması daha kolay. Yani bunu bir basamak olarak kullanıyoruz." dedi.

- "Öğrencilerimiz de severek yapıyor"

İlerleyen dönemde duvar panoları yapacaklarını aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ürünler geçmişte ihtiyaçtan dolayı kullanılmış ancak günümüzde çamurdan yapılan çömlek ve seramikler dekoratif olarak yoğun ilgi görüyor. Kursumuza ilgi çok yoğun. Seramiğin zahmetli bir tarafı yok ama birden yapılacak bir şey de değil. Eserler önce kaba bir şekilde yapılıyor, sonra tıraşlanıyor. Ardından fırınlama aşamaları var. Hemen ortaya çıkan bir ürün değil. Sırlandıktan sonra en son halini alıyor. Ham maddemiz toprak olduğu için insanın negatif enerjisini alıyor. Güzel ve zevkli bir iş. Öğrencilerimiz de severek yapıyor."

Kursiyerlerden Derya Yarımtepe ise seramik kursunun çok zevkli olduğunu anlattı.

Kursta çocukken çamurla oynadıkları günlere gittiklerini dile getiren Yarımtepe, "Seramikle uğraşmak çok güzel. İnsanın negatif enerjisini alıyor. Evime süs eşyaları yapıyorum." ifadelerini kullandı.