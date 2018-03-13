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Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü’nün zeminini her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor.Sultan Abdülmecit Han döneminde av köşkü olarak yaptırılan ve bugün Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, içinde barındırdığı 19.

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü’nün zeminini her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor.
Sultan Abdülmecit Han döneminde av köşkü olarak yaptırılan ve bugün Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, içinde barındırdığı 19. yüzyılın nadide eserleri, antika eşyalarla da dikkat çekiyor. 1844 yılında Bursa Valisi Mehmet Salih Paşa tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Hünkâr Köşkü’ndeki saray halıları, dönemin üslupsal özelliklerini yansıtan önemli bir koleksiyonu gözler önüne seriyor. Osmanlı Sultanlarından Abdülaziz ve V. Mehmet Reşat’ın yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da Bursa’ya geldiğinde sıklıkla kullanılan ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü’nün zeminini her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor. Dönemin sanat anlayışını yansıtan, Uşak, Karahallı, Gördes, Bünyan, Demirci, Kula ve Isparta halıları Hünkâr Köşkü’nün tarihsel derinliğine ayrı bir anlam katıyor. Müzenin taban zemininde olanca asaleti ile serilen halıların önemli bir kısmını Osmanlı saray tezgâhlarında dokunan ve büyük bir kısmı orijinaline uygun restore edilen saray halıları oluşturuyor. Bu halılardan bazıları, boyutları, desen özellikleri ve dokuma teknikleriyle ön plana çıkıyor.

Estetik ve zarafet birarada
Bitkisel desenlerin yoğun olarak kullanıldığı halılarda, kıvrık dal ve yapraklar ampir üslup özelliklerini yansıtırken, koleksiyonda bulunan bazı halılarda ise Osmanlı dokuma tekniğinin karakteristik özelliklerini görmek mümkün. Hünkâr Köşkü Müzesi kabul salonunda ziyaretçileri, özel saray tezgâhlarında dokunan, Mimar Sinan üniversitesi Halı-Kilim Restorasyonu Bölümü’nde orijinaline uygun şekilde bakımı yaptırılan 50 metrekare boyutuyla köşkün en büyüğü olma özelliğine sahip saray halısı karşılıyor. 19. yüzyılı yansıtan halı, Osmanlı döneminde asalet ve zenginlik sembolü olarak kabul edilen kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor. Atatürk’ün odasında yer alan 28 metrekare yün ve çalışma odasında bulunan narçiçeği motifli halı, sadeliği ile göz kamaştırırken, Sabiha ve Ülkü Hanımların odasındaki Uşak Karahallı halısı ise 173 yıllık geçmişi ile dönemin sanat zevkini yansıtıyor. Köşkün yaver odasına serilen Bünyan ve Gördes halılarındaki hayvan figürleri tarihi mekâna ayrı bir hava katarken alt kat yatak odası ve yemek odasında ise dönemin dokuma eserler koleksiyonu içinde yer alan parça halılar bulunuyor.

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

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