Hünkâr Köşkü Müzesi’nde saray halıları koleksiyonu göz kamaştırıyor

Milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü’nün zeminini her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor.

Sultan Abdülmecit Han döneminde av köşkü olarak yaptırılan ve bugün Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hünkâr Köşkü, içinde barındırdığı 19. yüzyılın nadide eserleri, antika eşyalarla da dikkat çekiyor. 1844 yılında Bursa Valisi Mehmet Salih Paşa tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen Hünkâr Köşkü’ndeki saray halıları, dönemin üslupsal özelliklerini yansıtan önemli bir koleksiyonu gözler önüne seriyor. Osmanlı Sultanlarından Abdülaziz ve V. Mehmet Reşat’ın yanı sıra, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da Bursa’ya geldiğinde sıklıkla kullanılan ve milli mücadeleye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü’nün zeminini her biri sanat eseri, birbirinden özel halılar süslüyor. Dönemin sanat anlayışını yansıtan, Uşak, Karahallı, Gördes, Bünyan, Demirci, Kula ve Isparta halıları Hünkâr Köşkü’nün tarihsel derinliğine ayrı bir anlam katıyor. Müzenin taban zemininde olanca asaleti ile serilen halıların önemli bir kısmını Osmanlı saray tezgâhlarında dokunan ve büyük bir kısmı orijinaline uygun restore edilen saray halıları oluşturuyor. Bu halılardan bazıları, boyutları, desen özellikleri ve dokuma teknikleriyle ön plana çıkıyor.