"Hurda araç teşviki sektörün büyüme ivmesini destekleyecek"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - 16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere, aynı cins yeni bir araç alımında sağlanacak ÖTV indirimi, vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, 46 bin ila 80 bin arasındakiler için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlar için de 3 bin lira olacak. 27 Mart'ta yürürlüğe giren 7103 sayılı kanunda, 2019 yılı sonuna kadar 16 ve üzeri yaştaki aracını, kayıt ve tescilini silerek hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere, aynı cins yeni araç almaları halinde 10 bin lirayı aşmamak üzere ÖTV indirimi uygulanacağı, söz konusu miktarın ise araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulu'nca tespit edileceği belirtilmişti. Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla Bakanlar Kurulu, söz konusu indirim miktarını "yeni aracın ÖTV matrahını" esas alarak belirledi. Buna göre, 16 ve daha büyük yaştaki aracını hurdaya çıkaran ya da ihraç edenlere, aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında, ÖTV indirimi, vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, 46 bin ila 80 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 80 bin lirayı aşanlar için de 3 bin lira olarak uygulanacak. Söz konusu indirim, diğer araç cinsleri için ise 10 bin lira olacak.

- "Araç parkı gençleşecek" Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TÜİK verilerine göre toplam araç parkının 17 milyonu aştığını belirterek, 16 yaş ve üstünde yaklaşık 6 milyon otomobil ve ticari vasıta bulunduğunu, ülkedeki araç parkının 3'te birinin bu kapsamda olduğunu ifade etti. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birinin yaşlı araç parkı olduğuna dikkati çeken Bilaloğlu, Avrupa Birliği ülkeleri ile paralel düzenlemeler sayesinde her geçen gün tüketicilere çevreye daha duyarlı ve güvenli teknolojilerle donatılmış otomobil ve ticari araçlar sunulduğunu aktardı. Ali Bilaloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Yaşlı araç parkı ve beraberinde getirdiği çevreye olumsuz yansımaları, Türkiye'de ele alınması gereken önemli bir sorundu. Her geçen gün akaryakıt verimliliği ve emisyon salımı konusunda yeni teknolojik gelişmelerin yaşandığı otomotiv sektöründe, yaşlı olarak nitelendirilen ve bu kapsamda eski teknolojiyi kullanan 16 yaş ve üzeri araçların, trafikteki sayılarının azaltılmasının da çevresel anlamda olumlu bir gelişme olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, yine bu teknolojik gelişmelerin sonucu olan aktif ve pasif güvenlik sistemleri sayesinde yaşlı araç parkına oranla, daha yakın bir geçmişte üretilen araçlar, trafikte hem yolcular hem de yayalar için daha fazla güvenlik sağlamaktadır. Yeni düzenleme ile bu güvenlik sistemlerine sahip olmayan araçların trafikten çekilmesi, bu sayede araç parkının da gençleşecek olması, trafik güvenliğine de çok olumlu katkılar sağlayacaktır.

Yaşlı araç parkının gençleştirilmesi amacıyla kanun kapsamında 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi ile otomotiv sektörüne yönelik atılan adımın da, araç parkını gençleştirmesi suretiyle ülkemize başta çevrenin korunmasının sağlanması, trafik kazalarının azaltılması gibi toplumsal faydanın yanında, yüksek akaryakıt ve bakım maliyetlerinin önüne geçilmesi gibi ekonomik faydayı da getireceğine inanıyoruz." Bilaloğlu, bu düzenlemenin, 2017 yılında otomotiv sektörünün yakaladığı büyüme ivmesini destekleyerek 2018 ve 2019 yıllarında iç tüketim dinamiklerinin hayata geçirilmesi noktasında olumlu katkıda bulunacağını kaydetti. Yapılan uygulamanın Türkiye araç parkı yaş ortalamalarını düşürebilecek şekilde 2019 ve sonrasında da sürdürülebilir olmasının birçok yönden kamu yararına olacağını vurgulayan Bilaloğlu, ayrıca gelecek dönemde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) sisteminin de yaşlı araç parkını gençleştirmeye hizmet edecek şekilde ele alınması gereken bir konu olduğunu bildirdi.

- "Avrupa'da araç yaş ortalaması 8" Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu da yeni yürürlüğe giren hurda teşviki konusunda uzun uğraşlarının karşılığını aldıklarını söyledi. Tüm otomotiv dernekleri olarak yaptıkları çalışmaların, gerek sektöre gerekse vatandaşlara büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Şahsuvaroğlu, "Bugün Türkiye'de 12 milyon 33 bin otomobilden 4 milyon 33 binini 2002 ve altı modeller oluşturuyor. Avrupa'da araç yaş ortalaması ise 8. Hafif ticari araç parkına baktığımızda da 4 milyon 206 binlik bir hacim görüyoruz. Bunların da 990 bin 872 adedi 16 yaş ve altı modellerden oluşuyor." diye konuştu. Maliye Bakanlığı'nın hurda araçlar için 2018 bütçesinden 500 milyon lira ayırdığını aktaran Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti: "Bunun yıl sonuna kadar satışlarımıza 50 bin adet bir artısı olacağını öngörüyoruz. 2019 yılında ise bu miktarın artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz hurda düzenlemesinin sürekli olması yönündedir. Çünkü 5,5 milyon gibi yüksek bir adedin 2 yılda trafikten çekilmesi mümkün değil.

2003-2004 döneminde binek araçlar için yapılan hurda uygulamasında, ilk yıl 75 bin, ikinci yıl ise 254 bin aracın trafikten çekildiğini biliyoruz. 2009'da yapılan ağır ticari vasıta hurda uygulamasında da 118 bin 557 araç trafikten çekilmişti.

16 yaş ve üzerindeki araçların bu yeni düzenlemeden yararlanacak olmasını çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu araçlar hem trafik güvenliği hem çevresel etkileri hem de ekonomik açıdan ülkemize büyük zararlar veriyordu."