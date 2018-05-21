Hurda aracı spor otomobile dönüştürdüler

Bin liraya alınan aracın motorunun öğrenciler tarafından sökülerek tamir edildiğini anlatan Aksoy, "Bu şekilde de motor kısmını öğrendiler. Sonrasında da komple aracı söktüler ve kestiler. Boyasıyla ilgili işlemleri, güçlendirmesini ve döşemesini yaptılar." dedi.

Bin liraya alınan ve yaklaşık 3 bin 500 liralık masrafla üstü açık, tek kapılı spor otomobile dönüştürülen araç görenlerin dikkatini çekiyor.

Öğrenciler, öğretmenleri Murat Güney'in eğitmenliğinde aracın mekanik bakım, kaporta, lastik, boya gibi tamir ve bakım çalışmalarını yaptı.

Araca ilgi olduğunu ve fiyat biçildiğini dile getiren Aksoy, "Bir vatandaş 40 bin lira fiyat vermiş ama bu ruhsatlı bir araç değil, proje aracı. O yüzden satılık değil." dedi.

Aksoy, çalışmanın, öğrenciler adına önemli bir deneyim olduğuna dikkati çekerek, "Öğrenciler belki de ilk defa hayatında bir araç kesti. Belki hayatında ilk defa bir motor indirdi, motor taktı. Belki öğrenci hiç zımpara atmıyordu, boya yapmıyordu. Zımpara attı. İşte boya öğrencisi boya yaptı. Tabii ki öğrencinin kendine güveni ve okula bağlılığı artıyor." ifadesini kullandı.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı Öğretmeni Murat Güney ise diğer öğretmenler ile sanayi ustalarından da fikirler aldıklarını ve tecrübelerinden faydalandıklarını belirterek, tam bir okul sanayi iş birliği içerisinde aracı bu hale getirdiklerini kaydetti.

Aracı görenlerin gözlerini alamadıklarını anlatan Güney, "Soruyorlar, 'Nerede yaptınız, ruhsatı var mı, nasıl kullanacaksınız?' diye. Güzel oldu, bizim de hoşumuza gitti." diye konuştu.

- "Şu anda dünyanın en sağlam araçlarından biridir"