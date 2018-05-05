HABER

Hurda gemiler, 3 ayda 60 milyon dolar kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:23 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk: - "Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi" - "2018'in ilk 3 ayında tesislere gelen gemi sayısı 33, toplam çelik ağırlıkları ise 180 bin tonu buldu" - "Her yıl hurda gemilerden ekonomiye sağlanan gelir artarken, bu alanda ülkemiz, diğer ülkelere model olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

ANKARA - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yılın ilk çeyreğinde geri dönüştürülen 33 hurda gemiden yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildiğini bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin Türkiye dahil 5'i Avrupa Birliği ülkesi olmak üzere 16 ülkede bulunan geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye kazandırıldığını söyledi.

Türkiye'deki tek gemi söküm bölgesinin İzmir Aliağa'da olduğunu dile getiren Öztürk, burada 22 gemi geri dönüşüm firmasının faaliyet gösterdiğini aktardı.

Ekonomik ömrünü tamamlayarak seferden çekilen gemilerin yüzde 98'inin çelikten oluştuğuna dikkati çeken Öztürk, hurda gemilerin yüzde 95'inin yeniden kullanılabildiğini belirtti.

Bu kapsamda ekonomiye kazandırılan hurda gemilerin yılın ilk üç aylık verilerini paylaşan Öztürk, "Geçen yıl ilk üç ayda Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'ndeki tesislere gelen gemi sayısı 44, çelik ağırlıkları ise 128 bin olurken, 2018'in ilk 3 ayında ise tesislere gelen gemi sayısı 33, toplam çelik ağırlıkları ise 180 bin tonu buldu. Bu kapsamda, bu yıl gelen gemilerin çelik ağırlık tonajlarında artış gözlemlendi. Hurda gemilerden yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 60 milyon dolar kazanç elde edildi." diye konuştu.

Gemi geri dönüşümlerinin Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı çıkarılan ilgili mevzuata uygun yapıldığına dikkati çeken Öztürk, geri dönüştürülen gemilerden çıkan çeliğin yanı sıra asbest, sintine suyu-yağ, tıbbi atıklar, akü, pil gibi maddelerin söküm yapan firmalarca "Atık Alım Senedi" karşılığında, Gemi Geri Dönüşüm Sanayiciler Derneğine teslim edildiğini ve Atık Yönetim Merkezine ait geçici depolama alanında depolandığını anlattı.

Öztürk, daha sonra bu atıkların Mobil Atık Takip Sistemi'nde (MoTAT) çevre lisansı verilen bertaraf/geri kazanım tesislerine gönderildiğini belirterek, "Ülke ekonomisine kazandırılan hurda gemiler, aynı zamanda birçok vatandaşımıza da istihdam sağlıyor. Her yıl hurda gemilerden ekonomiye sağlanan gelir artarken, bu alanda ülkemiz, diğer ülkelere model olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geçen yıl 817 bin 807 ton ağırlığında 189 hurda geminin geri dönüşümü ile ekonomiye 250 milyon dolar katkı sağlanmıştı.

Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklamasıAbdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
İstanbullulara iş çıkışı sürprizİstanbullulara iş çıkışı sürpriz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk hurda gemi

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

Müthiş iddia: Abdullah Gül halâ oyunun içinde!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

Aydın'da uyuşturucu bağımlısı kişi bağ evinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.