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Hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:02 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrildi.

Hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
ESENYURT'TA hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada aşırı yük nedeniyle devrildi.
Kaza saat 11.00 sıralarında Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 KDN 68 plakalı hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi. Aşırı yük nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada TIR sürücüsü yara almadan araçtan çıktı. Orta refüje devrilen TIR nedeniyle bulvarın bir şeridi trafiğe kapatıldı. TIR'ı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

fotoğraflı

Hurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildiHurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildiHurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildiHurda metal yüklü TIR virajı döndüğü sırada devrildi

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