ABDÜLKADİR NİŞANCI - Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, hurdaya ayrılmış bir otobüsten tasarladığı "Gezici Bilim Merkezi"yle öğrencilere bilimi sevdirmek için köy köy gezecek.

Daha önce de görev yaptığı okuldaki öğrencileri için çeşitli projeler hayata geçiren Özel, yeni projesi ile görev yeri olan Beşpınar köyü başta olmak üzere, Bayburt'un tüm köylerini "Gezici Bilim Otobüsü" ile tek tek gezerek çocukları Mayıs ayının başlangıcıyla birlikte bilimin zevkli dünyasıyla buluşturacak.

Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun kırsal kesimde yaşadığını, bu çocukların aynı zamanda kırsal kesimlerde bilim merkezi, müze ve sinema gibi faaliyetlerden de yoksun kaldığını söyledi.

Kırsaldaki öğrencileri bu tür faaliyetlerle buluşturma düşüncesinden hareketle böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Özel, öğrencilerini götürmek yerine faaliyetleri öğrencilerinin ayağına götürmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.