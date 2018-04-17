ABDÜLKADİR NİŞANCI - Bayburt'un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, hurdaya ayrılmış bir otobüsten tasarladığı "Gezici Bilim Merkezi"yle öğrencilere bilimi sevdirmek için köy köy gezecek.
Daha önce de görev yaptığı okuldaki öğrencileri için çeşitli projeler hayata geçiren Özel, yeni projesi ile görev yeri olan Beşpınar köyü başta olmak üzere, Bayburt'un tüm köylerini "Gezici Bilim Otobüsü" ile tek tek gezerek çocukları Mayıs ayının başlangıcıyla birlikte bilimin zevkli dünyasıyla buluşturacak.
Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun kırsal kesimde yaşadığını, bu çocukların aynı zamanda kırsal kesimlerde bilim merkezi, müze ve sinema gibi faaliyetlerden de yoksun kaldığını söyledi.
Kırsaldaki öğrencileri bu tür faaliyetlerle buluşturma düşüncesinden hareketle böyle bir proje geliştirdiklerini belirten Özel, öğrencilerini götürmek yerine faaliyetleri öğrencilerinin ayağına götürmek amacıyla yola çıktıklarını anlattı.
Özel, düşüncelerini Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan başta olmak üzere ilgili diğer birimlerle de paylaştıklarını ifade ederek "İlimizde atıl durumda olan bir otobüs Valimiz tarafından bize tahsis edilince çalışmalarımıza başladık. Daha sonra projemizin taslağını Milli Eğitim Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızda bu fikrin gerçekten güzel olduğu kanaatine vardı ve projeyi destekleme kararı aldı." dedi.
- "Çocuk sesinin yankılandığı tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz"
"Gezici Bilim Merkezi" ile kırsal kesimde yaşayan, bilim merkezi ve müze gibi alanlara gidemeyen öğrencilerin bilimin eğlenceli dünyasıyla kaynaştıracaklarını aktaran Özel, şöyle konuştu:
"Hedefimiz öncelikli olarak köy okulları. Kırsalda bulunan bu okullarımızı Gezici Bilim Merkezi Otobüsü'nde bulunan 50'ye yakın deney setimizle öğrencileri buluşturuyoruz. Malum bu topraklardan birçok bilim insanı çıktı. Nice Piri Reisler, Mimar Sinanlar, Aziz Sancarlar çıkarma sloganıyla çocuk sesinin yankılandığı hiçbir köyümüzü bırakmadan tüm köylerimizi ziyaret edeceğiz."
Özel, Bayburt'un tüm köylerinin ardından "Gezici Bilim Otobüsü" ile Türkiye yollarına çıkmayı da hedeflediklerini dile getirerek şunları söyledi:
"Amacımız ülkemizdeki tüm köyleri, tüm okulları ziyaret edip oradaki öğrencilerimizi bilimin zevkli dünyasıyla tanıştırmak. Otobüsümüzün içerisinde astronomiden fiziğe, matematikten coğrafyaya birçok bilim dalıyla öğrencilerimiz haşır neşir olabiliyorlar. Oradaki deney setlerini birebir yaparak, uygulayarak, yaşayarak öğrenebiliyorlar. Bu açıdan da öğrencilerimizi bilimsel deney düzenekleriyle, bilimsel deney setleriyle tanıştırıyor ve bu olanakların hepsini de onların ayaklarına götürüyoruz."
Projenin mobil olmasını özellikle tercih ettiklerine, bilimin o zevkli dünyasını tüm Türkiye'deki öğrencilerle buluşturmak istediklerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:
"Hurdaya ayrılmış bu otobüsün bilim merkezine dönüştürmemizin içerisindeki deney setleriyle birlikte maliyeti 375 bin lira. Bu maliyet Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından karşılandı. Otobüs, tasarım aşamasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki proje ekibimizle yaptıktan sonra ihaleyi alan firma tarafından Ankara'da yapıldı."
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