Hurda parçalarından tank görünümlü arazi aracı yaptı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde makine mühendisi Cihanşah Demireğen, hobi amacıyla hurda malzemelerden tank görünümlü paletli arazi aracı yaptı. Av yapmayı ve yamaç paraşütüne binmeyi çok sevdiğini belirten Demireğen, aracı bu tip faaliyetlerde arazide kullanmak için tasarladığını söyledi. Akşehir'de makine mühendisi Cihanşah Demireğen, kendine ait demir atölyesinde hurda parçalardan paletli arazi aracı yaptı. Tek kişilik arazi aracını bir ayda yaptığını belirten Demireğen, ''Malzemelerin tamamı, hurda ve atıl parçalardır. Motoru tarımsal sulamada kullanılan su motoru olarak adlandırdığımız tarım aracının motorudur. Lastikler, arkadaşlarımın kullandığı eski lastikler. Yaklaşık 5 bin liraya mal oldu'' dedi. Av yapmayı ve yamaç paraşütüne binmeyi çok sevdiği için aracı dağlık ve engebeli arazide kullanacağını ifade eden Demireğen, ''Araziye girmekte zorlandığımız için aklıma böyle fikir geldi. Gölde, batakta, karda bizi yolda koymayacak bir araç yapmayı düşündüm, planladım. Hobi amaçlı ve boş zamanı değerlendirmek için yaptım. Güzel oldu ve sorunsuz çalışıyor. Yürüme aksamında bir sıkıntı yok. Artık, arazide rahatlıkla kullanabileceğim'' diye konuştu.
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