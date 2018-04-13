Hurdacı, sobadan çıkan 100 çeyrek altını sahibine teslim etti

Burdur'da hurdacılık yapan Aşır Öztürk, kullanılmayan sobadan çıkan 100 çeyrek altını, "Bize haram mal yaramaz, biz çoluğumuza çocuğumuza haram yedirmeyiz." diyerek sahibine teslim etti.
Mahrukatçılar Sitesi’nde yaklaşık 20 yıldır hurdacılık yapan 36 yaşındaki Öztürk, Akdere Mahallesi'nde Ayhan Yaman'dan kullanılmayan iki soba, fırın ve tüp satın aldı.
Öztürk, aldığı malzemeleri arabasından indirirken sobanın birinde 100 çeyrek altın buldu.
Altınları sahibine teslim eden Öztürk, AA muhabirine, yıllardır hurdacılık yaparak ekmeğinin peşinde olduğu söyledi.
Alın teriyle ekmeğini kazandığı için sobadan çıkan altınları ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:
"Hiç tereddüt bile etmeden altınları teslim etmek istedim. Hemen sobayı aldığım kişiye gittim. Altınların sahibi, 'İçinde ne olduğunu ben de bilmiyordum. Allah senden razı olsun.' dedi. Sobanın sahibinin, babasının birikimlerini kullanılmayan sobaların içine sakladığından haberi yokmuş. Ben götürünce altınlardan haberdar oldu.
Bize haram mal yaramaz, biz çoluğumuza çocuğumuza haram yedirmeyiz. Verirse Allah temizinden, helalinden versin."
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