Hurdaya dönen kamyondan sağ çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şuayip Sağır (40) idaresindeki 34 HR 9989 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Düzce Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde, aynı yönde seyreden Salih Cebeci yönetimindeki 28 K 6114 plakalı boya yüklü kamyona çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kamyon sürücüsü Sağır bulunduğu yerde sıkıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Sağır'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada kazada, Sağır'ın kullandığı kamyonun kupasının hurdaya döndüğü görüldü.
Kaza nedeniyle bir süre Ankara istikameti kapanan otoyolda ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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