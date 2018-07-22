HABER

Hürjet daha güçlü yükselecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından başlatılan Hürjet Projesi'nde, şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında protokol imzalandı - Buna göre taraflar projeye güçlü destek verecek - 2025'e kadar yaklaşık 2 bin 500 jet eğitim uçağı satılması ve Türkiye'nin bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayabileceği öngörülüyor - Söz konusu pazardan maksimum seviyede pay alınabilmesi için Hürjet Projesi kapsamında iddialı bir takvim planlamasına gidildi

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye ve dünya pazarlarındaki ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen Hürjet Projesi'ne Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından güçlü destek verilecek.

Hürjet Projesi, SSB koordinasyonunda, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından Temmuz 2017’de başlatıldı. Proje kapsamında, jet motorlu eğitim uçağı geliştirilmesi hedefleniyor.

Kavramsal tasarımı Nisan 2018’de tamamlanan Hürjet'in ön tasarım faaliyetleri kapsamında mühendislik ve analiz çalışmaları devam ediyor.

Türk Hava Kuvvetleri’nin Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanacağı jet eğitim uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlanan Hürjet Projesi için 2 Temmuz'da SSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, SSB ve Hava Kuvvetleri projeye güçlü destek verecek.

Projede iki konfigürasyonda Hürjet üretilecek. Bunlardan biri tamamen eğitim uçağı odaklı, ikincisi aynı uçağın silahlı varyantı olacak. Silahlı varyantında, uçağa atış kontrol radarı, harici yük ve atış kontrol sistemleri ile çeşitli görev sistemleri eklenecek.

Proje tasarım kurgusunda, daha önceki eğitim uçağı, eğitim sistemi ve hava aracı geliştirme projelerinden maksimum yararlanılacak.

- Birçok ülke arayışta

Jet eğitim uçağının pazar büyüklüğü 20 yıl içerisinde yıllık ortalama 1,6 milyar dolara ulaştı.

Gelecek 10 yıl içerisinde Türk Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere pek çok silahlı kuvvetin mevcut jet eğitim uçaklarının yerini gelişmiş sürümlerine bırakacak olması sebebiyle artan ihtiyacı karşılamak üzere ABD, Avusturalya, Brezilya, Avusturya, Bulgaristan, Belçika, Kolombiya, Fransa, Tayvan, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsveç gibi ülkeler çalışmaya başladı.

Aynı zamanda, yeni nesil savaş uçaklarının üstün performansları ve harp teknikleri, jet eğitim uçaklarında daha üst seviye performans ihtiyacını beraberinde getirdi.

- Hürjet için iddialı hedef ve takvim

ABD’nin kendi bünyesinde başlattığı jet eğitim uçağı projesinin üretici firmaları 2020’li yılların sonlarına kadar meşgul etmesi nedeniyle ABD'nin dış pazarı desteklemekte zorlanacağı değerlendiriliyor. ABD'nin yaratacağı bu boşluk ile 2017-2025 arasında yaklaşık 2 bin 500 jet eğitim uçağı satılması ve Türkiye’nin bu ihtiyacın yaklaşık yüzde 20’sini karşılayabileceği öngörülüyor.

Söz konusu pazardan maksimum seviyede pay alınabilmesi için Hürjet Projesi kapsamında iddialı bir takvim planlamasına gidildi. Hürjet'in ilk uçuşunun 2022'de, ilk teslimatın ise 2025'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünya pazarına yönelik hedeflerin yanı sıra harekat bağımsızlığının maksimum seviyede sağlanabilmesi için Hürjet’te yerli/milli geliştirilen sistem ve alt sistemlerin kullanımına ve Milli Muharip Uçak ile sistemlerin ortaklaştırılmasına öncelik verilecek.

PARTNERParfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!Parfümü bile para kokuyor: Dakikada 1 milyon dolar!
İstanbul'da KPSS heyecanıİstanbul'da KPSS heyecanı
Konya'da KPSS koşusuKonya'da KPSS koşusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hürjet jet eğitim uçağı milli muharip uçak Savunma Sanayii Başkanlığı Türk Hava Kuvvetleri Türk Havacılık Uzay Sanayii

En Çok Okunan Haberler

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

Mısır'da bulunan lahitin içinden lağım suyu çıktı!

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Bikinili Beren Saat

Bikinili Beren Saat

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Muharrem İnce "neredesiniz?" diye sordu, takipçilerinden sert cevap geldi: Şizofren olduk

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Meteoroloji İstanbul için son hava durumu verilerini açıkladı! 23 Temmuz Pazartesi günü 40 dereceyle kavrulacağız!

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Sosyal medya bu videoyla sallanıyor! O eskort kız aklımdan çıkmıyor

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adıyaman'da aile katliamı! 5 kişiyi öldürdü

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Adnan Oktar'la ilgili yeni gelişme! Toplu tecavüzün şifresi ortaya çıktı: Tatlı yiyecek miyiz?

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Korkunç kaza! Defalarca üzerinden geçtiler

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Aydın’da korkunç kaza! Kamyonette sıkışan iki kardeş acı içinde kurtarılmayı bekledi

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.