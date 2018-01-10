"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" 25 Mayıs'ta sinemalarda

İSTANBUL (AA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı film 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

Çekimleri geçen yıl yapılan filmin detayları, Ortaköy Feriye Palace'ta gerçekleştirilen basın toplantısında aktarıldı.

Filmin yönetmeni Kudret Sabancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş'un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi.

Hürkuş'un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Sabancı, "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu." diye konuştu.

Filmde "Vecihi" karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe de oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek, "Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır." ifadelerini kullandı.