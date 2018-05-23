İSTANBUL (AA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin galası yapıldı.

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gösterim öncesi AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni Kudret Sabancı, Türk sinemasında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha önce 1. Dünya Savaşı dönemi havacılık filmi yapılmadığına işaret eden Sabancı, "Dünyada bile bu kategoride film çok az. Filmin çekimleri çok zor geçti. Zorluklar senaryo aşamasında başladı. Çünkü Vecihi Bey ve nesildaşları beşer hayatlık ömür yaşamışlar. O kadar çok şey görmüşler ki bir filme sığması mümkün değil. Bir yere odaklanmak gerekiyordu, biz hikayenin başını anlatmaya karar verdik." diye konuştu.

Sabancı, Vecihi Hürkuş'un karakterinin bir yönetmen olarak kendisini cezbettiğini anlatarak, "Bu filmin devamı gelmeli. Gerçek kahramanları anlatmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Yoksa bizim hikayelerimiz gelir başkaları anlatır." dedi.

- "Görsel bir şölen"

Başrol oyuncularından Gizem Karaca da çok başarılı ve profesyonel bir ekiple, titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.