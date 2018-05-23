İSTANBUL (AA) - Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" filminin galası yapıldı.
Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gösterim öncesi AA muhabirine açıklama yapan filmin yönetmeni Kudret Sabancı, Türk sinemasında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.
Daha önce 1. Dünya Savaşı dönemi havacılık filmi yapılmadığına işaret eden Sabancı, "Dünyada bile bu kategoride film çok az. Filmin çekimleri çok zor geçti. Zorluklar senaryo aşamasında başladı. Çünkü Vecihi Bey ve nesildaşları beşer hayatlık ömür yaşamışlar. O kadar çok şey görmüşler ki bir filme sığması mümkün değil. Bir yere odaklanmak gerekiyordu, biz hikayenin başını anlatmaya karar verdik." diye konuştu.
Sabancı, Vecihi Hürkuş'un karakterinin bir yönetmen olarak kendisini cezbettiğini anlatarak, "Bu filmin devamı gelmeli. Gerçek kahramanları anlatmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Yoksa bizim hikayelerimiz gelir başkaları anlatır." dedi.
- "Görsel bir şölen"
Başrol oyuncularından Gizem Karaca da çok başarılı ve profesyonel bir ekiple, titiz bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.
Filmin adeta görsel bir şölen olduğu yorumunu yapan Karaca, ilk kez bir dönem işinde oynadığını ve gerçek bir karakteri canlandırdığını sözlerine ekledi.
Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu ise Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un bu filmle daha iyi anlaşılacağını aktardı.
Seyircinin çok iyi bir macera filmi izleyeceğini vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Büyülü bir film. Kudret Sabancı'nın ortaya koyduğu görsel temas, insanı inanılmaz etkiliyor. Biz çekerken çok keyif aldık, izlerken de aynı keyfi alacağımızı düşünüyorum. Bir de Vecihi Hürkuş'un gerçek hüviyetini ortaya koyması, gerçekte amacının ne olduğunu anlatması açısından çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Eğrikapı Prodüksiyon tarafından hayata geçirilen ve çekimleri geçen yıl tamamlanan filmin galasına, film ekibinin yanı sıra birçok davetli katıldı.
- 25 Mayıs'ta vizyonda
Hilmi Cem İntepe'nin Vecihi Hürkuş'u canlandırdığı filmde, Ali Nuri Türkoğlu, Birol Ünel, Bora Akkaş, Cem Uçan, Efecan Dianzenza, Eray Türk, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgil, Levent Can, Miray Daner ve Murat Arkın da rol alıyor.
Müziklerinde Gökhan Kırdar'ın imzası bulunan "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman", Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk özel havayolu şirketini kuran, TBMM tarafından üç kez takdirname verilen Vecihi Hürkuş'un, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlık öykülerini anlatıyor.
Film, 25 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.
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